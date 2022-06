México exportará 16 millones de biberones de leche a EU para que enfrente escasez

Por Zeke Miller

WASHINGTON, 22 de junio (AP)— El Gobierno estadounidense anunció el miércoles que prestará apoyo logístico para importar el equivalente de unos 16 millones de biberones de leche de fórmula de México a partir del próximo fin de semana debido a la escasez provocada por el cierre de la fábrica del producto más grande de Estados Unidos.

Camiones contratados por el Departamento de Salud trasportarán un millón de libras (450 mil kilos) de leche de fórmula Gerber Good Start Gentle de una planta de Nestlé a los minoristas estadounidenses, dijo la Casa Blanca. Con ello casi duplicará la cantidad importada por Estados Unidos hasta la fecha. Aviones de carga han transportado leche de fórmula desde Europa y Australia, incluyendo dos series cargas aéreas que comenzarán el fin de semana.

FDA has posted a webpage that will be updated with information about additional products headed to the U.S. https://t.co/Jl1UMQZCMR

— U.S. FDA (@US_FDA) June 17, 2022