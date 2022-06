IPN crea prueba genética accesible para detectar afecciones hereditarias en embriones

Por Carina López

MEXICO, 22 jun (Xinhua) — Científicos mexicanos crearon una prueba genética de bajo costo para detectar defectos monogénicos únicos, es decir, enfermedades hereditarias en embriones antes de implantarse en mujeres que buscan el nacimiento de un bebé sano.

En México, alrededor de millón y medio de parejas tienen una situación de infertilidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que para muchas de ellas un recurso viable es recurrir a procedimientos de reproducción asistida con la intención de lograr un embarazo.

“Las parejas que están conscientes de padecer y heredar este tipo de enfermedades, solicitan caracterizar el defecto genético que tienen para después someterse a tratamientos de fertilización”, explicó a Xinhua la investigadora mexicana del Cinvestav, Esther López-Bayghen Patiño.

Con este procedimiento se localiza al embrión con posibilidades de ser libre del padecimiento, “con el fin de lograr embarazos exitosos”.

En el día quinto del desarrollo embrionario se determina cuáles embriones son de alta calidad y se les realiza una biopsia para hacer la amplificación de genoma completo, con la finalidad de evaluar el número de juegos de cromosomas y verificar que sólo cuente con dos copias de cada región del genoma.

Una vez que se corrobora el número de juego de cromosomas se busca el defecto genético específico a través del uso de técnicas de biología molecular como pruebas PCR y se selecciona de entre varios embriones aquel sin copia defectuosa del gen.

Una vez seleccionados los embriones, se depositan en el endometrio, donde el embrión sigue el proceso de implantarse en el útero para que se desarrolle la placenta, se produzca un embarazo y finalmente nazca un bebé sano.

“Lo que hacemos es enfocarnos directamente en encontrar si el embrión tiene las mismas alteraciones que vienen de mamá o papá, por lo que la efectividad de esta prueba es del 100 por ciento. No nos equivocamos”, refirió la científica.

Whole-genome amplification/preimplantation genetic testing for propionic acidemia of successful pregnancy in an obligate carrier Mexican couple: A case report https://t.co/X6hODvW1X7 pic.twitter.com/56NzfqUmg6

— Fragments (@FBDDworld) November 4, 2021