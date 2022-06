Hailey Bieber es demandada por el nombre registrado en su marca de productos

Por Larry Neumeister

NUEVA YORK, 22 de junio (AP).- Dos excompañeras de apartamento de universidad que crearon una marca exitosa de ropa con el nombre registrado de “Rhode” demandaron a la modelo Hailey Bieber el martes, argumentando que está creando confusión en el mercado al anunciar una línea de productos para el ciudado de la piel bajo el nombre Rhode.

La demanda presentada en una corte federal de Manhattan pide a un juez señalar violaciones al registro de marca e impedir que Bieber venda o promueva cualquier producto bajo el nombre Rhode. También busca una indemnización no especificada.

La demanda señala que fue necesaria una intervención judicial porque Hailey Bieber es una celebridad con 45 millones de seguidores en Instagram que lanzó su marca de productos para el cuidado de la piel la semana pasada y ha presentado solicitudes de registro de marca para vender ropa.

Hailey Bieber está casada con el cantante Justin Bieber, y la demanda señala que su esposo ha promovido su marca a sus 243 millones de seguidores en Instagram, generando 1.5 millones de “me gusta” con una publicación. El abogado de Hailey no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Según la demanda, Purna Khatau y Phoebe Vickers buscan proteger la marca que comenzaron en 2014 cuando renunciaron a sus trabajos para crear una marca de ropa y accesorios de lujo destinada a “mujeres femeninas, seguras y que han viajado mucho”.

