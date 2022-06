Microbios nunca antes vistos viven en condiciones similares a las de Marte en Canadá

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) – Microbios nunca antes identificados han sido descubiertos en el ambiente extremadamente salado, frío y casi sin oxígeno -el que más se parece a zonas de Marte– en un manantial en permafrost de Canadá.

Además, mediante el uso de técnicas genómicas de última generación, investigadores de la Universidad McGill han obtenido información sobre sus metabolismos.

Según esta universidad, este descubrimiento es tan convincente que la Agencia Espacial Europea seleccionó muestras de los sedimentos donde se produjo el hallazgo para probar las capacidades de detección de vida de los instrumentos que planean usar en la próxima misión ExoMars.

Otro artículo recién publicado en @ISME_microbes con coautoría de un miembro de @EcologiaUam, Miguel Á. Fernández, @cientifriko. "Active lithoautotrophic and methane-oxidizing microbial community in an anoxic, sub-zero, and hypersaline High Arctic spring"

