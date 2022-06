Síntomas COVID luego de tomar Paxlovid serían por exposición insuficiente al fármaco

Madrid, 22 de junio (Europa Press).- Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han evaluado a uno de los pacientes con síntomas de COVID-19 después de tomar Paxlovid y han descubierto que esta recaída no estaba causada por el desarrollo de una resistencia al fármaco ni por un deterioro de la inmunidad contra el virus. Más bien, parece haber sido el resultado de una exposición insuficiente al fármaco.

Después de que un ensayo clínico demostrara que Paxlovid podía reducir el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 en un 89 por ciento, el medicamento se puso a disposición bajo una autorización de uso de emergencia tanto en Estados Unidos como en Europa.

Virologic and Immunologic Characterization of COVID-19 Recrudescence after Paxlovid "Nirmatrelvir/Ritonavir" Treatment

