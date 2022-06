VIDEOS: Bloqueo para exigir detención de maestro que abusó de niños lleva 15 horas

Ante la falta de respuesta de autoridades para agilizar la orden de aprehensión para la pronta detención del maestro de música, los manifestantes decidieron permanecer en la zona.

Por Beda Peñaloza

Estado de México, 22 de junio (A Fondo).- Por más de 15 horas, padres de familia mantienen cerrada la Vía López Portillo, para exigir la detención de Carlos “N”, maestro de música acusado de abusar sexualmente de dos menores de un kínder de la colonia Vista Hermosa en Ecatepec, Estado de México.

La protesta inició la tarde del martes, luego de que padres de familia denunciaron a un profesor de música del kínder “Concha de Villarreal”, ubicado en la colonia Vista Hermosa, por abuso sexual en agravio de dos menores.

Con pancartas en mano con las leyendas: “queremos justicia”, “exigimos que la directora de la cara”, “detención del maestro Carlos Alberto”, los manifestantes se plantaron en ambos sentidos de la vialidad para alzar la voz y exigir justicia.

SIGUE EL BLOQUEO⚠️ Luego de más de 12 horas, continúa el bloqueo en la Vía López Portillo en el municipio de #Ecatepec, #Edomex, donde padres de familia exigen justicia por los casos de abuso sexual de un profesor en contra de varios niños, del Jardín de Niños Concha Villarreal. pic.twitter.com/6NXKYkl2m3 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) June 22, 2022

Ante la falta de respuesta de autoridades para agilizar la orden de aprehensión para la pronta detención del maestro de música, los manifestantes decidieron permanecer en la zona.

Por lo que durante la noche quemaron llantas que tenían en la vialidad, para permanecer toda la noche con el cierre en la carretera.

Aún cerrada la Vía José López Portillo en la Col. Vista Hermosa en Ecatepec que desde ayer en la tarde empezó para exigir justicia en contra de un profesor de música de un kínder al ser denunciado por abuso sexual a menores. Tampoco pasa el Mexibús. pic.twitter.com/apAqUfLehn — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) June 22, 2022

Durante la protesta, la noche de ayer se presentaron a la zona representantes del gobierno para dialogar con los inconformes y buscar alternativas para una solución.

Sin embargo, los manifestantes decidieron continuar en el bloqueo hasta que el presunto abusador de menores sea detenido.

‼️QUINCE HORAS DE BLOQUEO EN LA VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO‼️ no hay servicio del Méxibus línea 2 pic.twitter.com/v9Uw4ezsP8 — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) June 22, 2022

Lanzando consignas, “los niños no se tocan”, “queremos justicia”, “que esto no se quede impune”, los inconformes exigen la pronta detención del profesor de música, que aseguraron no conocen, acusado de abuso sexual.

