EU: Entrenadora de porristas es acusada de abusar sexualmente de niña

Por Alejandro González

Los Ángeles, 22 de junio (La Opinión).- Una exentrenadora de porristas fue arrestada la semana pasada luego de ser acusada de abuso sexual por una de sus estudiantes menor de edad, informó la policía de Rhode Island.

Según los documentos judiciales, la víctima era menor de edad cuando Tkacs fue su entrenadora.

La víctima le dijo a los investigadores en Rhode Island que Tkacs abusó de ella varias veces durante un período de dos años, y que el presunto abuso comenzó cuando la víctima tenía 12 años.

La víctima afirmó que el abuso ocurría casi a diario, dijo la policía.

