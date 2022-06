Jaylon Ferguson, linebacker de los Ravens, muere a los 26 años; policía investiga

Por Noah Trister

Los Ángeles, 22 de junio (AP).- El linebacker de los Ravens de Baltimore Jaylon Ferguson ha fallecido, confirmó su agente el miércoles. Tenía 26 años.

We are profoundly saddened by the tragic passing of Jaylon Ferguson. pic.twitter.com/ylBvLEzjer

“Nos entristece profundamente confirmar el trágico fallecimiento de Jayson Ferguson”, dijo en un comunicado el agente Safarrah Lawson. “Era un joven maravilloso lleno de vida y amor. Será recordado no solamente como jugador de futbol americano, sino también como padre, hijo, hermano y amigo. La familia pide sus rezos”.

La policía informó que se está investigando la causa del deceso. Ferguson, apodado “Sack Daddy”, jugó tres temporadas en la NFL, todas con Baltimore.

Ferguson fijó un récord de sacks en el futbol americano universitario (45) cuando jugó en Louisiana Tech.

Fue seleccionado por los Ravens en la tercera ronda del draft de 2019 y jugó en 38 partidos como profesional, con 4 1/2 sacks.

Nacido el 14 de diciembre de 1995 en St. Francisville, Louisiana, Ferguson jugó futbol americano y baloncesto en la escuela secundaria en West Feliciana. En Louisiana Tech, sus 45 sacks fueron uno más que la marca de otro linebacker de Baltimore, Terrell Suggs, en Arizona State.

Ferguson fue miembro del tercer equipo All American de la AP en 2018.

We are heartbroken to hear of the tragic loss of Jaylon Ferguson. The NFL family sends our deepest condolences to his loved ones. pic.twitter.com/LYEHSrB7JY

— NFL (@NFL) June 22, 2022