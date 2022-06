“No actué mal”: Influencer se disculpa con el chef mexicano Édgar Núñez

La inflencer colombiana se disculpó en redes sociales con el famoso chef mexicano por lo ocurrido al ofrecerle “canjes publicitarios” a cambio de comida de su restaurante.

Saltillo, 22 de junio (Vanguardia).- Después de la polémica desatada por la publicación del chef mexicano, Édgar Núñez, al exponer a una influencer de Colombia que le ofrecía “canjes publicitarios” a cambio de una comida en su restaurante, mismo que ella iba a promocionar en su Instagram; Manuela Gutiérrez ofreció disculpas al experto culinario por medio de stories, asegurando que nunca le escribió directamente, si no solo mandó el mensaje al establecimiento.

“Me parece un restaurante increíble, la verdad, para mí, se ve brutal”, dijo la joven colombiana; agregó que recibió muchos comentarios buenos y malos del lugar. Al igual que señaló que era una “oportunidad increíble” de trabajo.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de “trabajo”, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba. Si él lo tomó mal, no fue mi intención y nos vemos la próxima semana en México”, aseguró Manuela.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

“Nos encontramos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo con todo. Están en su derecho a decirme lo que quieran. A mi parecer no actué mal, solamente estaba haciendo una propuesta de trabajo y si él lo tomó a mal, pues sinceramente no era mi intención. A las personas que me están enviando mensajitos de apoyo se los agradezco infinitamente y las que me están enviando mensajes no tan bonitos, no pasa nada, no hay que clavarnos”, declaró en su cuenta de IG.

Manuela ofreció disculpas no solo al Chef Núñez, sino a sus seguidores y comensales; explicando que no le preocupa lo que Édgar diga de ella, pues al fin de cuentas ambas partes acumulan visualizaciones.

Hasta el momento, la originaria de Medellín, Colombia, cuenta con 73.3 mil seguidores en Instagram; mientras que el Chef Édgar Núñez 117 mil seguidores, aunado a los 50.1 mil de Sud777 y 28.9 mil de Comedor Jacinta. Junto a los 202.6 mil seguidores del Chef en Twitter, red social donde es más conocido.

Es de recordar que el Comedor Jacinta fue reconocido como uno de los mejores restaurantes según Latín America’s 50 Best.

