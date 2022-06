Un rayó cae y mata a mujer y sus dos perros mientras paseaban en Los Angeles

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 22 de junio (La Opinión).- Una mujer y sus dos perros murieron a causa de un rayo mientras caminaban la mañana de este miércoles en Pico Rivera, informaron las autoridades.

Los detalles sobre la identidad de la víctima no estuvieron disponibles de inmediato.

El administrador de la ciudad de Pico Rivera, Steven Carmona, informó que una mujer fue encontrada muerta en el camino junto con sus dos perros.

Due to the inclement weather, the following has been cancelled or closed for today:

– Camp Field Trip

– Pool Day Trip

– Farmers Market

– Natural Turf Fields

The following will continue to run on schedule:

– Summer Meal

– Street Sweeping services

Stay tuned for updates pic.twitter.com/45oFEYEsiX

— City of Pico Rivera Official (@PicoRiveraCity) June 22, 2022