“Siempre me he sentido solo”: Brad Pitt rompe el silencio sobre su depresión

Brad Pitt sorprendió con nueva sesión de fotos para la portada de la revista GQ, en donde habló sobre la depresión que vive.

Por Daniela Barrera

Ciudad de México. 22 de junio (ASMéxico).- Brad Pitt se convierte en el nuevo rostro de la aclamada revista estadounidense GQ, que se enfoca en moda, estilo y cultura masculina.

El actor de Once Upon a Time in Hollywood sorprendió a sus seguidores con un magnífico photoshoot a manos de Elizaveta Porodina, en donde quedó plasmada la versión masculina de “La muerte de Ofelia” a través de impresionantes imágenes protagonizadas por el actor de 58 años.

Aunado a la impresionante sesión de fotos, Brad Pitt también ofreció una entrevista exclusiva al medio, en donde se mostró como pocas veces: Un ser sencillo, reflexivo y completamente artístico.

BRAD PITT SE SINCERA CON CQ SOBRE SU DEPRESIÓN: “SIEMPRE ME HE SENTIDO SOLO”

A lo largo de la entrevista, Brad Pitt se sinceró sobre su depresión y reveló que, pese a su gran fama, “siempre” se ha sentido solo, sin embargo, señala que “albergar” un dolor sólo es parte de “madurar y crecer como persona”:

Brad Pitt on the August cover of GQ Magazine pic.twitter.com/DErgWJ0kHc — Film Updates (@FilmUpdates) June 22, 2022

“Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”, continúa el actor.

“Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de mí mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de contento (…) Creo que todos tenemos el corazón roto”, finalizó.

Para Brad, la música se convirtió en un detonante de alegría en su vida, mismo sentimiento que llegó “tarde” a su vida.

“La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida”, expresó.

