Los declaran a todos muertos. Robot halla restos de la nave a 500 metros del Titanic.

Por Patrick Whittle y Holly Ramer

WASHINGTON (AP).- Lo más probable es que los cinco ocupantes del sumergible desaparecido cerca de las ruinas del Titanic estén muertos, dijo el jueves la compañía organizadora de la expedición.

OceanGate Expeditions dijo que su piloto y director ejecutivo Stockton Rush, junto con los pasajeros Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet “lamentablemente han perecido”.

OceanGate no dio más detalles al anunciar “la pérdida de vidas” en un comunicado. No explicó cómo sabe que los tripulantes han muerto.

Poco después, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que trozos hallados en el fondo del mar eran de la nave y que su condición se adecúa a una implosión. Los objetos fueron hallados en el perímetro de búsqueda con ayuda de un robot submarino a control remoto.

El jueves pasaron las 96 horas que por lo general es el tiempo en que la cápsula tiene aire con oxígeno.

La búsqueda del sumergible ya había dado un giro sombrío horas antes cuando la Guardia Costera estadounidense informó que se hallaron escombros en el fondo submarino cerca del Titanic, luego que pasara el límite de 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación.

El mensaje de la Guardia Costera en Twitter no ofreció más detalles, como por ejemplo si las autoridades creen que los escombros están vinculados al sumergible Titan, que realizaba una expedición para observar los restos del Titanic. Dijo que los escombros fueron hallados dentro del perímetro de búsqueda por un robot submarino operado a control remoto, y que están siendo evaluados.

El Titan llevaba aire respirable para unos cuatro días cuando zarpó alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo en el Atlántico Norte —pero expertos habían recalcado que de entrada se trataba de un cálculo impreciso y que el tiempo podría alargarse si los pasajeros habían tomado medidas para conservar el aire. Tampoco se sabía si siguen seguía con vida tras la desaparición.

Los rescatistas enviaron más barcos, aviones y otro equipo a la zona de la desaparición, y la Guardia Costera estadounidense indicó el jueves que un robot submarino enviado por un barco canadiense había alcanzado el fondo marino, mientras que un instituto de investigación francés informó que un robot de buceo profundo equipado con cámaras, luces y brazos también se sumó a la búsqueda.

