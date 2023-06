Un restaurante explota por acumulación de gas en China; hay 31 muertos y 7 heridos

Beijing, 22 de junio (AP).— Una explosión de gas para cocinar en un restaurante de asados en el noroeste de China causó la muerte de 31 personas y heridas a siete más en la víspera de un feriado, informaron autoridades el jueves.

El estallido sacudió el establecimiento cerca de las 20:40 de la noche del miércoles en una calle muy concurrida de Yinchuan, capital de la región autónoma tradicionalmente musulmana de Ningxia Hui, mientras la gente se reunía antes del Festival del Barco Dragón, reportó la agencia noticiosa oficial china Xinhua.

La explosión dejó inconscientes a muchas personas, que tuvieron que ser sacadas fuera del local, según la web de noticias The Paper, que citó a un miembro del equipo de rescatistas. Entre las víctimas había ancianos y estudiantes de secundaria, agregó.

Una hora antes del incidente, los empleados notaron olor a gas y descubrieron que una de las bombonas de gas para cocinar tenía una válvula rota, indicó Xinhua. La explosión se produjo cuando uno de los empleados estaba cambiando la pieza.

