Ebrard y Monreal confirman asistencia al Zócalo; Sheinbaum promete continuidad de 4T

Noroña rechazó despliegue de publicidad con su imagen; Adán Augusto visita cuatro estados en un día; Ebrard es reconocido por hospitales privados: esto es lo más destacado del cuarto día de giras de los precandidatos presidenciales por Morena, PT y el PVEM.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- La y los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) continuaron este jueves con sus respectivas visitas a distintos puntos del país para llevar a cabo las asambleas informativas rumbo a los comicios de 2024.

La contienda por la candidatura de la izquierda es disputada por seis participantes, de los cuales cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participarán por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

La exjefa de Gobierno de la CdMx llegó esta mañana a Tijuana, en el estado de Baja California, donde aseguró estar al frente de las encuestas.

Durante una asamblea informativa en la ciudad fronteriza, aseguró que su posición en las encuestas para designar al candidato presidencial de la izquierda responde a su compromiso con “el lado de la transformación”, la cual pretende darle continuidad.

Reiteró, además, su compromiso con las luchas sociales, la defensa de la democracia, la formación de Morena.

“Es tiempo de mujeres”, añadió, extendiendo su felicitaión a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, y la Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown.

Miembros sindicales, público en general y diputados federales acompañaron a la exmandataria capitalina en el evento realizado durante la tarde este jueves en la calle Segunda de Tijuana.

MARCELO EBRARD CASAUBÓN

El excanciller Marcelo Ebrard fue invitado este jueves al Segundo Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, donde dijo que sueña con que México cuente con el mejor sistema de salud universal en el continente.

“Nosotros tenemos un sueño, los que formamos parte de este movimiento, que es tener el mejor sistema universal de salud del continente americano, ese es el objetivo, sistema universal de salud”, dijo durante la inauguración del Segundo Congreso.

Aseguró que, para llegar a dicha meta, debe de haber una combinación colaborativa entre el sector público y el privado.

“El grueso le corresponde al sector público, pero hay una parte importante que le corresponde también al sector privado y si trabajamos juntos lo podemos alcanzar, ese es el sueño que tenemos”, agregó.

En el evento, realizado en el Hospital Español de la Ciudad de México, ironizó con las críticas que recibió por dar a conocer propuestas de campaña durante la gira promocional, cuando se supone que no está permitido.

“Nosotros tenemos un sueño. No está previsto en la Ley la prohibición de los sueños, a lo mejor mañana me dicen que tampoco podemos soñar”, dijo.

En la conferencia “El Futuro del Sistema de Salud en México”, el exjefe de Gobierno capitalino recibió un reconocimiento por parte de la Asociación por su apoyo en la entrega de vacunas y equipo de protección durante la pandemia de COVID-19.

“Se lo dedico a médicos, enfermeras y personal que ya no está con nosotros”, dijo en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores confirmó que asistirá al evento convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 1 de julio, cuando celebrará en el Zócalo los cinco años de su triunfo electoral.

Sin embargo, Marcelo Ebrard tampoco se salvó de las críticas suscitadas en redes sociales, esto después de que subiera una fotografía con un manquí puesto en el mencionado Congreso y “saludara” al “paciente artificial”.

“Marcelo, no es necesario hacer tantas caras en las fotos, no sé quien lo está asesorando y por qué no le ha dicho que puede llegar a causar cringe, incluso a los que simpatizamos con usted”, escribió una usuaria.

También lo compararon con el expresidente Enrique Peña Nieto, cuya fotografía en un hospital sosteniendo la mano de un muñeco en un hospital fue viralizada en su momento y como objeto de burlas.

“Marcelito, ¡ya andas muy forzado, bajale tantito!”, escribió otro usuario en Twitter.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Quien fungió como Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitará cuatro estados el día de hoy, el caurto día de giras promocionales de los precandidatos de la izquierda.

Comenzó en la mañana en Lagos de Moreno, Jalisco, donde brindó una asamblea informativa; después llegó a la capital de San Luis Potosí con otra asamblea; posteriormente en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato; y culminará con dos eventos en la noche en Querétaro, donde se reunirá con el sector empresarial de dicha entidad.

En Jalisco, Adán Augusto aseguró que ganará la contienda interna de Morena “con las tres S: suela, sudor y saliva”.

Iniciamos una nueva e intensa jornada de recorridos que nos llevará a cuatro estados de la República en un solo día: arrancamos en Jalisco, y seguimos en San Luís Potosí, Guanajuato, para concluir en Querétaro. Llevaremos la transformación a todos los rincones de la Patria. pic.twitter.com/IsKiCPsg6J — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 22, 2023

“Tenemos que tener claro que para que continúe la transformación, tenemos que hacerlo en unidad y lealtad. Lealtad a un proyecto de transformación y al Presidente patriota de México, Andrés Manuel López Obrador”, resaltó.

Asimismo, reiteró su negativa al empleo de los cinco millones de pesos de recursos públicos que ofreció el partido a cada uno de los aspirantes para financiar los recorridos que hagan por todo el país.

Dijo que su intención es “emular” lo realizado por el Presidente López Obrador, quien nunca pidió dinero público para llevar a cabo sus visitas a las distintas comunidades del país.

RICARDO MONREAL ÁVILA

El Senador con licencia, Ricardo Monreal, confirmó durante una conferencia en Tulancingo, Hidalgo, su asistencia al festejo del quinto año del triunfo electoral del Presidente López Obrador, convocado para el próximo 1 de julio en el Zócalo capitalino, pese a que no ha recibido una invitación formal.

“No he recibido invitación formal, seguramente ahí estaré aunque tengo previsto estar en Oaxaca, pero obviamente intentaré asistir”, dijo.

Además, concordó con el mandatario mexicano, quien exhortó a gobernadores, presidentes municipales, funcionarios y simpatizantes de Morena a que mantengan un principio de unidad y no desviar el propósito del evento al relevo presidencial en 2024.

Además, lamentó la crisis que está atravesando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, luego de que el exgobernador Omar Fayad y varios diputados locales renunciaran a su militancia en el partido.

Tulancingo es el centro de comercio de la región; su gente, de una sola pieza, trabajadora, honesta, un ejemplo de lo que somos como país. Seguimos luchando en este proceso para continuar con la transformación. Tenemos una oportunidad real para lograrlo. pic.twitter.com/DA8VNTEBX3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 22, 2023

“A mí me parece que lo que le conviene a la República es que haya un régimen de partidos, fortaleza en el régimen de partidos, no que desaparezcan y me da mucha tristeza porque aquí el PRI era poderosísimo apenas hace unos años, pero tantos pleitos, las confrontaciones e intereses es lo que los lleva a la involución”, comentó.

Dijo desconocer si los legisladores locales serían bienvenidos en Morena, cosa que señaló que es determinación del partido; sin embargo, aseguró saber que “le están planteando alguna representación en algún lugar” a Fayad.

“No me quiero pronunciar, no quiero descalificar a nadie, pero es un asunto del partido”, añadió.

Julio Manuel Valera Piedras, dirigente estatal del PRI en Hidalgo, renunció a su puesto junto con ocho diputadas y diputados locales, así como 18 secretarias y secretarios del partido, luego de expresar su rechazo al rumbo que ha tomado el tricolor en la entidad y a nivel nacional.

Conferencia de prensa con los medios de Hidalgo. pic.twitter.com/mh1YB6VLXX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 22, 2023

Julio Manuel Valera Piedras, ahora exdirigente del PRI estatal, expresó que: “Por primera vez en la historia las decisiones y las acciones de la dirigencia nacional nos obligan a repensar nuestra pertenencia al partido y a tomar acciones contundentes para expresar nuestro rechazo al rumbo que ha tomado el PRI desde hace cuatro años”.

Junto a Valera Piedras, se unieron las diputadas Citlali Jaramillo, Erika Rodríguez, Marcia Torres, Michelle Calderón y Rocío Sosa, y los diputados Alejandro Enciso y Juan de Dios Pontigo.

Valera Piedras señaló que están en contra de la “simulación” que se promueve desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, que preside Alejandro Moreno, y de las constantes faltas de respeto a la voluntad de los liderazgos estatales y locales legítimos.

Además, renunciaron 18 secretarias y secretarios, coordinadoras y coordinadores del Comité Directivo, y titulares de organizaciones del partido tricolor.

Asimismo, el ahora exdirigente aclaró que no renunciarán a su cargo como legisladores y legisladoras, pues se conformarán en un grupo plural e independiente.

También comentó que él se mantendrá en la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del estado por los dos meses que restan del segundo año de ejercicio constitucional, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo no contempla que diputados independientes formen parte de la Junta de Gobierno, sino únicamente los grupos legislativos de partidos políticos, por lo que de no adherirse a ningún partido político, tendrá que dejar el cargo.

El pasado 15 de junio, Omar Fayad Meneses, exgobernador de Hidalgo (2016-2022), renunció al PRI, partido en el que militó por más de 40 años.

En una carta enviada al Comité Directivo Estatal en Hidalgo, fechada el 13 de junio de 2023, Fayad Meneses expresó que renunciaba su militancia priista, ante la supuesta falta de apertura para poder participar en las decisiones democráticas y la vida institucional de su ahora expartido.

“La realidad es que hoy no hay espacio para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya. Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos, me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI”, escribió Fayad Meneses, en su misiva de renuncia.

“Las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben valorar y respetar”, explicó Fayad Meneses, quien al final de su Administración como Gobernador, se enfrentó a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

“De un partido que hoy desgraciadamente es dirigido por quien lo ha convertido en su propio feudo, imponiendo liderazgos basados en amenazas, favores políticos, nepotismo y prepotencia”, dijo el pasado 27 de marzo en un tuit.

Lo que está ocurriendo en el @PRI_Nacional ya no es sorpresa para nadie. — Omar Fayad (@omarfayad) March 27, 2023

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

El Diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, llegó este jueves al estado de Puebla para continuar con su gira promocional en cara a la encuesta interna de Morena y partidos aliados para definir a su candidato de la izquierda para 2024.

Como parte de su agenda, acudió a una entrevista para Telediario Puebla, donde rechazó su participación en pinta de bardas o colocación de espectactulares para promover su imagen.

Aseguró que no busca promover su imagen a través de la colocación de espectaculares, anuncios o pinta de bardas; sin embargo, agradeció a aquellos ciudadanos que lo han hecho por iniciativa propia y dijo que el mejor apoyo que puede recibir es colocando cartulinas en sus casas donde venga su nombre.

“Yo no tengo un espectacular, ni lo tendré , no tengo bardas , las que hace la gente artesanalmente se los agradezco con mucho cariño , yo lo que a la gente le estoy pidiendo es en su puerta en su ventana, una cartulina que diga ‘Noroña es Pueblo'”, dijo.

¡El pueblo lo tiene claro, la profundización sólo llegará de la mano de @fernandeznorona! pic.twitter.com/sqxry2xSQd — Libres Justos y Dignos #TeamNoroña (@LJyDMX) June 22, 2023

Si bien reiteró que no existe un “piso parejo” en la contienda interna, aseguró que es la mejor opción para darle continuidad a la Cuarta Transformación, pues se considera el más adecuado para llevar el rumbo del país hacia la izquierda.

“Mi perfil garantiza que se profundice está Cuarta Transformación y que vaya hacia la izquierda, está en la izquierda pero que vaya todavía más , que quiere decir eso, que haya justicia social, que nadie sufra por carencias económicas”, agregó.

Posteriormente, en conferencia de prensa, dijo que Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, lo invitó a un evento en puebla.

Confirmó que asistirá a los eventos que lo inviten en el marco de la elección de Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el preámbulo para la candidatura presidencial.

El diputado con licencia @fernandeznorona dijo que el diputado federal de Morena, @NachoMierV lo invitó a un evento en Cholula. Esto a pesar de que por regla el coordinador de @PartidoMorenaMx en la Cámara de Diputados no podría hacerlo.#AmbasManos 📹 @Paola_Macuitl pic.twitter.com/TPpDFw9wGB — Ambas Manos (@Ambas_Manos) June 22, 2023

Dijo que el coordinador de diputado morenistas, Ignacio Mier lo invitó a un evento en Cholula. Mencionó que podría ser el 15 de julio.

Lo anterior, pese a que el Consejo Nacional de Morena le prohibió a los coordinadores de bancadas nacionales y estatales apoyar a algún candidato.

Además, prohibió que gobernadores, alcaldes y sus respectivos gabinetes se pronuncien por alguno de los aspirantes. Por ello, Nacho Mier no estará presente en el evento de Noroña en Cholula.

“Él ya no va a poder estar porque como es coordinador de la fracción no puede estar en eventos donde yo esté”, precisó.

— Con información de Ambas Manos