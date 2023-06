Batres: Joven Amajac será colocada a un costado de Glorieta de las Mujeres que Luchan

El jefe de Gobierno Martí Batres, aseguró que se respetará la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ni se desmontará la estatua colocada ahí por los colectivos feministas.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró este jueves que la estatua de la “Joven de Amajac” formará parte de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes conocida como la Glorieta de Colón, ubicada en Paseo de la Reforma.

El mandatario capitalino compartió que la decisión se tomó después de llegar a un acuerdo con el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (Comaep) de la CdMx, y de que aceptara la colocación de la escultura en el centro de la glorieta.

“Más tarde acordó la convivencia de los dos monumentos, nosotros hemos buscado siempre el diálogo, no necesariamente hemos encontrado respuesta, pero no queremos ninguna confrontación”, señaló Batres en una conferencia de prensa.

El Comité también determinó que la “Joven de Amajac” se colocaría en el espacio que se ubica a un lado de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, atravesando el carril central de Reforma y con dirección al Centro Histórico.

“Ahí, se encontró un lugar para colocar a la ‘Joven de Amajac’, de tal manera que se procederá a cumplir con este propósito que hemos tenido desde hace tiempo de colocar la ‘Joven de Amajac’, un homenaje a la lucha de las comunidades indígenas y particularmente de las mujeres indígenas, es un reconocimiento a la fuerza de las mujeres indígenas y por lo tanto es muy importante que esté en la zona porque todo ese conjunto se conocía como la Glorieta de Colón, ya no va a ser así, ahora tiene otros significados y símbolos”, explicó Batres.

Asimismo, el funcionario capitalino aseguró que la colocación de la figura no afectará la glorieta: “Esta parte que está en forma de óvalo donde han estado un conjunto de colectivas, no la vamos a tocar. No se tocó anoche, que para la maniobra de las obras se estableció un cerco exclusivamente en la zona, en el polígono donde se va a trabajar y no se afectó para nada la zona donde se encuentra el antiguo monumento a Colón”.

El Jefe de Gobierno capitalino agregó que respetarán la parte donde se encuentran los colectivos de las mujeres que luchan. “Tampoco vamos a desmontar la figura de ‘justicia’ y ya entablaremos en su momento un diálogo con las colectivas para el tema del traslado del basamento porque el basamento a Colón forma parte de este monumento y ya tiene un lugar en el Museo del Virreinato en Tepotzotlán, Estado de México”, agregó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, confirmó que ayer se instaló el confinamiento de la zona en la que se va a trabajar y que la pieza mide 4.50 metros de altura.

Ante este contexto, se hará una reconfiguración respecto a las áreas de estancia y un reordenamiento del alumbrado, así como de la vegetación. “Estamos calculando entre cuatro y cinco semanas para concluir todos los trabajos, va a depender mucho de la obra inducida que estamos confirmando”, aseguró Esteva.