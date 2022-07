El Servicio Social en México

Recientemente se inició la discusión alrededor de la vigencia de lo que conocemos como servicio social el cual se realiza al terminar una profesión en particular hablaremos el realizado al terminar la carrera de medicina.

Después de haber estado 4 años en la universidad y hacer rotaciones clínicas en hospitales o centros de salud se realiza un año de internado de pregrado, se presenta el examen profesional, se aprueba este examen y ya como médico pasante se elige una plaza para realizar servicio social.

En algunos casos, los menos por cierto, el servicio social puede hacerse en ” investigación ” y de esta forma se evita ir a lugares remotos a prestar servicios de salud de medicina general.

Haciendo historia recordemos que en 1934 Manuel Gómez Morín (fundador del Partido Acción Nacional) siendo rector de la UNAM presenta la primera propuesta para que los estudiantes al terminar su carrera realicen servicio social. Fue en el año de 1936 cuando el doctor Gustavo Baz Prada siendo director de la escuela de medicina de la UNAM propone unas brigadas multidisciplinarias que incluyan a estudiantes de las facultades de Biología, Medicina, Odontología, Medicina Veterinaria, Ingeniería, Arquitectura, Derecho, Química, Artes Plásticas y Música para que fueran durante un periodo de cinco meses a Atlixco, Puebla y atendieran las necesidades de campesinos y obreros.

Éste ejercicio fue considerado por el doctor Gustavo Baz como un éxito e instauró la obligatoriedad del servicio social para los pasantes de medicina y en el año de 1938 cuando el doctor Baz fue rector de la UNAM lo instituyó para todos los pasantes graduados de la máxima casa de estudios en México.

Durante el sexenio de José López Portillo se creó la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (COSSIES). Para la realización del servicio social se requerían tres aspectos fundamentales:

Una institución educativa con los perfiles académicos necesarios en las comunidades. Identificación de las necesidades sociales dependiendo de la geografía. Un programa de política pública que definiera los alcances y aspectos generales de la realización del servicio social.

El objetivo del servicio social era establecer una relación entre las necesidades de la sociedad y una razonable retribución de aquellos que habían accedido a una educación superior. Es importante mencionar que en esos años en México existía la movilidad social, es decir una persona podía acceder a través de las facilidades quedaba el listado a un sistema educativo gratuito que le permitía modificar su status socioeconómico y acceder a un nivel de vida mejor.

La situación de la nación ha cambiado radicalmente. En primer lugar en los últimos 30 a 40 años la distribución de la riqueza ha sido brutalmente asimétrica de manera tal que se ha anulado de facto la movilidad social. Quien nace pobre muere pobre o en la miseria. El sistema educativo superior es una herramienta de élite que en la mayoría de los casos no significará movilidad social ya que al salir al mercado laboral los salarios y condiciones de trabajo son miserables y abusivas.

A esta desfavorable situación económica le agregamos las condiciones de violencia e inseguridad que han escalado brutalmente a partir del año 2000 en la República mexicana. Ya no hay regiones peligrosas en México, la inseguridad y la violencia se ha extendido abarcando prácticamente todo el territorio nacional. Las personas realizando servicio social en lugares remotos más aún las mujeres, se encuentran en un altísimo riesgo para su integridad y para la vida. De nadie es ajeno el geométrico crecimiento de violencia contra las mujeres y feminicidios los cuales de llegar a denunciarse lo único que exhibirán será la falta de voluntad de un aparato de justicia inútil e inservible y esto más bien se vuelve en un aliciente para los abusadores y los criminales impunes.

Recientemente un médico pasante en servicio social fue asesinado como lo han sido ya doctoras en el pasado y esto a manera de tranquilidad las autoridades pretendieron minimizarlo diciendo que fue una “muerte casual” ya que un grupo de personas armadas disparó libremente en el centro de salud y el pasante resultó muerto.

Si no se garantiza la seguridad y la integridad de las doctoras, los doctores haciendo servicio social no es responsable, justo y mucho menos sensato seguir exponiendo a personas que quieren construir un mejor país acudiendo a una institución académica. El muy alto el riesgo de que estas personas terminarán violadas, golpeadas, acosadas o muertas. No es una discusión menor y el estado tendrá que tomar las decisiones que protejan a las personas y no deban ser éstas las que paguen con su vidas el precio de la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad a toda la población.

