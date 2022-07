Candidato republicano a Gobernador de NY sufre intento de ataque durante mítin

NUEVA YORK, 22 de julio (AP).— El representante federal Lee Zeldin, candidato republicano a la Gubernatura de Nueva York, fue atacado el jueves por un hombre que aparentemente intentó apuñalarlo durante un evento en el norte del estado, pero no resultó herido, según informó su campaña.

Zeldin estaba dando un discurso cuando un hombre subió al escenario y aparentemente empezó a forcejear con el congresista, dijo Katie Vincentz, una portavoz de la campaña de Zeldin.

Un video del evento en la localidad de Perinton publicado en Twitter mostraba que el hombre parecía agarrar el brazo de Zeldin y a los dos cayendo al suelo mientras otras personas trataban de intervenir.

Thank you to all who reached out following tonight’s attack. Grateful I was able to grab onto his wrist in time when he lunged for my neck. Grateful many individuals on site quickly jumped in & tackled him. Grateful for the local law enforcement who apprehended the attacker.🙏

— Lee Zeldin (@RepLeeZeldin) July 22, 2022