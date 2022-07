YouTube anuncia “depuración” de contenido que desinforme a usuarios sobre el aborto

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS).- La plataforma de videos YouTube ha anunciado este jueves que eliminará todos los contenidos en los que se den instrucciones inseguras sobre el aborto o promueva afirmaciones falsas sobre la interrupción del embarazo.

La plataforma ha indicado que, “al igual que todas” sus políticas sobre temas médicos o de salud, YouTube se basa en la guía publicada por las autoridades sanitarias.

En este sentido, ha asegurado que prioriza contenido con “fuentes autorizadas sobre temas de salud”, y ha detallado que revisa “continuamente” sus políticas y productos a medida que se desarrollan los eventos del mundo real.

1/ Starting today and ramping up over the next few weeks, we will remove content that provides instructions for unsafe abortion methods or promotes false claims about abortion safety under our medical misinformation policies. https://t.co/P7A27WPYuD

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) July 21, 2022