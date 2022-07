VIDEO: Excandidato de MC acepta que quiso comprar con millones Alcaldía de Reynosa

Luis Alejandro Espino Acosta, hijo del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, reconoció que es auténtico el video en el que se le escucha ofrecer cinco millones de pesos a los regidores de Reynosa para que fuera electo de una terna para sustituir al morenista Carlos Peña Ortiz en esta Alcaldía. A través de una grabación ofreció una disculpa y anunció su retiro de la política.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Luis Alejandro Espino Acosta, Regidor del partido Movimiento Ciudadano que ofreció cinco millones de pesos a regidores de Reynosa para sustituir al Alcalde morenista Carlos Peña Ortiz, supuestamente apoyado por el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reconoció que es suya la voz de tres audios revelados por SinEmbargo, pero exculpó al Gobierno de Tamaulipas y a su padre, Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado.

La Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas también rechazó tener relación con Espino Acosta, quien aseguró explícitamente que seguía instrucciones del titular de esta dependencia, Gerardo Peña Flores. “Con absoluta firmeza se rechaza y se deja en claro jamás haber tenido conversación alguna con este personaje, que recientemente fue candidato de Movimiento Ciudadano”, subrayó el Gobierno de García Cabeza de Vaca.

“Reconozco que es mi voz la de un audio que fue grabado a escondidas y sin mi consentimiento”, dice Espino Acosta, quien en tres audios difundidos desde la madrugada del jueves 21 por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire detalla los sobornos a regidores de Morena para que él forme parte de una terna para sustituir al Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, para que él asuma el cargo.

“Si me apoyas va a haber un buen beneficio para ti y obviamente para todos los regidores que apoyen que aparezca mi nombre ahí en la terna. Así te soy claro y directo: Cinco millones de pesos para ti. Quedando yo como Alcalde, ahí se cumple el compromiso. Y obviamente para que sigamos trabajando de la mano para lo que queda de la administración y, obviamente, para poder repetir”, ofrece en uno de los tres audios.

También el Auditor Superior del Estado y padre del Regidor, Jorge Espino Ascanio, rechazó tener relación con los sobornos y el plan para que su hijo sea Presidente Municipal de Reynosa.

“Lo expresado por mi hijo Luis Alejandro Espino Acosta en dichos audios ha sido a título personal, por supuesto en ningún momento habló dicho tema conmigo”, subrayó.

Espino Acosta reconoció el contenido de las tres audiograbaciones sobre los sobornos de cinco millones de pesos a cada uno de los tres regidores a los que ofreció el soborno y anunció que se retirará de la política.

“Reconozco que es mi voz la de un audio que fue grabado a escondidas y sin mi consentimiento. Públicamente ofrezco una disculpa a las personas que en él menciono y con las que nunca tuve contacto como lo afirmo. La realidad es que ante la incertidumbre de una administración municipal claramente abandonada y vulnerable, y que enfrenta irregularidades legales, vi la oportunidad de escalar políticamente”.

Añadió: “Quiero dar a conocer que quienes me grabaron son los regidores Carlos Ramírez, Antonio Chávez y Salvador Leal”.

“Reitero, es mi voz, y el asunto expuesto nunca lo platiqué ni con mi padre (Jorge Espino Ascanio), ni con el Secretario General de Gobierno (Gerardo Peña Flores). Nuevamente ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas que pude ofender o que se sintieron ofendidas, traicionadas ante este comportamiento que, les prometo, no volverá a repetirse”.

Y anunció: “Se los agradezco. Dentro de las siguientes semanas me retiraré de la política para reflexionar sobre los actos que hoy se mencionan, reiterando que no hay ninguna relación política con actores del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Gracias”.

A su vez, y luego de que SinEmbargo reveló los tres audios, el Gobierno de Tamaulipas emitió el siguiente comunicado:

“Luego de darse a conocer un audio, supuestamente con las voz del C. Luis Alejandro Espino Acosta, en donde asegura que tiene el apoyo de funcionarios del Gobierno de Tamaulipas, señalando explícitamente al titular de la Secretaría General de Gobierno, para aparecer en una supuesta terna para el relevo del presidente municipal de Reynosa, afirmamos que no existe relación institucional, laboral, ni personal con el C. Luis Alejandro Espino Acosta.

“Con absoluta firmeza se rechaza y se deja en claro jamás haber tenido conversación alguna con este personaje, que recientemente fue candidato de Movimiento Ciudadano. En el caso de Reynosa, nuestro trato será institucional y en apego a la ley, tal como nos ha instruido el titular del Poder Ejecutivo”.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.