Gobernadores de EU no pidieron juzgar a AMLO y él NO dijo que la DEA ayudó con Caro

Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente FALSAS de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

AMLO NO SUGIRIÓ EN UN TUIT QUE LA DEA HAYA PARTICIPADO EN ARRESTO DE NARCOTRAFICANTE

LA AFIRMACIÓN: Después del arresto del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuiteó que la Marina había respaldado a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para que ésta ejecutara la aprehensión de Rafael Caro Quintero.

LOS HECHOS: En su tuit, López Obrador no mencionó a la DEA, en realidad se refería a elementos de la Armada de México que apoyaron durante el operativo para capturar al narcotraficante y que fallecieron luego de que se desplomó el helicóptero en el que viajaban.

El pasado 15 de julio, The Associated Press reportó que Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos por el asesinato de un agente federal en 1985, fue detenido en el noroeste de México, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial y regresar a la vida delictiva.

Horas después de la captura se desplomó un helicóptero Black Hawk de la Marina, lo que dejó 14 marinos muertos y uno herido. Según indicó el Presidente López Obrador por la noche en Twitter, éstos se habían encargado de respaldar a los efectivos que detuvieron a Caro Quintero. En ningún momento mencionó a la DEA.

El 16 de julio, la DEA publicó un comunicado en su web en el que sugirió haber participado en la captura de Caro Quintero, pero el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo más tarde que el personal estadounidense no participó.

Una publicación compartida en Twitter asegura falsamente que el Presidente publicó en dicha red social que la Marina mexicana había respaldado a quienes ejecutaron la orden de aprehensión de Caro Quintero y afirma que fue la DEA.

“Ayer López puso un tweet donde decía que la marina había ‘respaldado a quienes ejecutaron la orden de aprehensión’ de Caro Quintero. Hoy la @DEAHQ confirma que fueron ellos los que hicieron el arresto. Lo celebro”, dice la publicación que incluye capturas de pantalla del hilo de tuits que el mandatario mexicano publicó en Twitter.

Pero el hilo de tres publicaciones de López Obrador hace referencia a los elementos de la Armada que fallecieron después de apoyar a otros miembros de la Marina a ejecutar la orden de aprehensión de Caro Quintero y no a la DEA.

“Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. 1/3”, dice el primero de los tres tuits. “Me ha informado el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en Los Mochis, Sinaloa, 2/3”, se lee en un segundo tuit.

El siguiente, que es la continuación del anterior, dice: “luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. 3/3”. López Obrador no hizo referencia a la DEA en dicha publicación.

El mismo 15 de julio el secretario de Justicia estadounidense, Merrick Garland, agradeció los esfuerzos de México para atrapar al capo, alabó su “determinación” para llevarlo ante la justicia y dijo que su gobierno buscaría su extradición inmediata.

El 16 de julio, la agencia publicó un comunicado en su web sobre la captura de Caro Quintero en el que informó: “Nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero, quien está acusado en Estados Unidos de torturar y asesinar al agente especial de la DEA ‘Kiki’ Camarena”, informó Anne Milgram, jefa de la Agencia Antidrogas Estadounidense.

Ese mismo día, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, precisó en otro comunicado que no hubo personal de Estados Unidos que participara en la operación táctica que resultó en el arresto del narcotraficante mexicano: “la aprehensión de Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el Gobierno mexicano”, dice el documento.

También, el pasado 18 de julio, durante su conferencia de prensa, López Obrador reiteró que la DEA no participó en la detención de Caro Quintero tras ser cuestionado por un reportero.

“La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía [General de Justicia] para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina”, explicó el Presidente mexicano. “En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el Embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa”.

Hasta el 22 de julio, no se ha encontrado evidencia de que durante la operación para detener de Caro Quintero se haya contado con la participación de elementos de la DEA.

—La periodista de la AP, Abril Mulato, verificó esta información.

LA UE NO ADVIRTIÓ QUE REFUERZOS DE VACUNA CONTRA LA COVID-19 PUEDEN DESTRUIR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

LA AFIRMACIÓN: La Unión Europea advirtió que los refuerzos de la vacuna contra la COVID-19 pueden destruir el sistema inmunológico.

LOS HECHOS: Los reguladores de medicamentos de la Unión Europea no se refirieron a los refuerzos en general, advirtieron que la aplicación frecuente de vacunas de refuerzo de la COVID-19 podrían afectar negativamente la respuesta inmune.

En enero de 2022, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió que las dosis de refuerzo cada cuatro meses podrían eventualmente debilitar la respuesta inmunológica y agotar a las personas.

La EMA señaló que los países deberían dejar más tiempo entre los programas de refuerzo y vincularlos con el inicio de la temporada de frío en cada hemisferio, siguiendo el plan establecido por las estrategias de vacunación contra la influenza.

