La FGR notifica al Juez que va por la no acción penal en contra de Pío López Obrador

El MP de la Federación notificó al Juez de Amparo que habría un proyecto para no proceder penalmente contra el hermano del Presidente López Obrador por presuntos delitos electorales.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– El Ministerio Público Federal de la Federación notificó a un Juez que, en el caso de Pío López Obrador, no irá por el ejercicio de la acción penal y la reserva de la averiguación previa. La Fiscalía General de la República (FGR) envió un oficio por medio del cual el agente del MP, Héctor Sánchez Zaldívar, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), informa al Juez que éste se encuentra imposibilitado para resolver en definitiva el caso. Sin embargo, dejó ver que su resolución va por el no ejercicio de la acción penal para el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pío López Obrador es señalado por presuntos delitos electorales en el caso de los videos publicados donde se le ve recibiendo sobres con dinero en efectivo, supuestamente para las campañas de Morena en las elecciones de 2015. Él dijo recientemente, en una entrevista, que prefiere ser juzgado y que buscó un amparo ante la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR).

“[Se] informa que se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de julio de dos mil veintidós, toda vez que hasta el momento, la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales no ha realizado pronunciamiento respecto de autorizar, modificar o revocar el acuerdo a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Normatividad interna de la Fiscalía General de la República”, dice el texto.

Ayer un Juez federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) para que informe si ejercerá acción penal en contra de Pío López Obrador. Gabriel Fierro Susano, encargado del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, fue quien otorgó el plazo. Estableció que en caso de incumplimiento, dicho organismo de la FGR será multado con 100 UMAs (Unidades de Medida y Actualización).

El Juez informó que le fue remitida la carpeta con el proyecto de resolución, que es a favor de no actuar contra Pío López Obrador, y se señala que la autoridad que resolverá los “dictámenes de incompetencia, no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa” será la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la FEDE.

El hermano del Presidente dijo hace unos días: “Estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito. En entrevista con Mariel Ibarra, de Expansión Política, aseguró que no ha recibido ayuda de Andrés Manuel López Obrador su hermano. y que no ha hablado con él o con alguna otra autoridad para que le ayude a frenar su caso.

Pío López Obrador insistió en que tuvo que buscar un amparo para obligar a la FGR a investigar y pronunciarse. “Yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos. Tan interesado, que hasta fui con el Ministerio Público y le dije: ‘mira, te dejo mi teléfono, si tú requieres y necesitas alguna información adicional, aquí estoy, quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación. ¡Búscame!’ Hasta ahora, nadie me ha hablado”, añadió.

“A mí me han ayudado nada más tres elementos: uno, la Constitución; dos, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo-Valencia; y tres, mi pequeña y verdadera familia que es mi hijo y mi esposa. Pero fuera de esos tres. A mí no me ha ayudado absolutamente nadie. Al contrario, pienso que la autoridad de arriba está obstruyendo, está obstaculizando las investigaciones para no llegar al fondo del asunto”, dijo, y mostró un amparo en mano concedido el pasado jueves por el Juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena, que ordena a la FGR y a su titular, Alejandro Gertz Manero, a establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación.