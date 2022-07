Alfaro señala a “descomposición social” por asesinato de Luz Raquel; descarta fallos

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- El feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva y falleció el pasado martes, se habría debido a un problema de “descomposición social brutal”, de acuerdo con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido”, señaló el mandatario jalisciense.

Aunque la víctima contaba con una orden de protección vigente, no fue posible protegerle, a pesar de contar con amenazas de muerte.

“La presencia y el acompañamiento de la policía municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección”.

“Las medidas que se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos y, por supuesto, no podemos minimizar los hechos. Los condenamos y vamos a actuar con toda la firmeza para encontrar a los responsables”.

Respecto a la detención de Sergio Ismael “N”, vecino de Luz Raquel Padilla y a quien ya le fueron imputados los delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones por esta agresión, el mandatario estatal informó que aún no se tiene certeza de su participación en los hechos.

“La orden de protección está emitida contra una persona en específico, que está detenida, pero que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión me parece que hay que manejar la información con cuidado”.