Dwayne “La Roca” Johnson emociona a sus fans con FOTOS inéditas de Black Adam

A través de sus redes sociales, el protagonista de Black Adam compartió una serie de imágenes inéditas sobre la producción de la cinta que se presentará en la Comic-Con de San Diego.

MADRID, 22 de julio (EuropaPress).- A la espera de comprobar si los rumores son ciertos y Henry Cavill anuncia en la Comic-Con la presencia de su Superman en Black Adam o en su secuela, el protagonista de la cinta, Dwayne Johnson, dispara aún más el hype de los fans publicado fotografías inéditas de la película.

Se trata, concretamente, de tres imágenes que el actor, productor y luchador de California ha publicado en su cuenta oficial de Twitter acompañadas del texto “See you all this Saturday at @Comic_Con. The Man in Black comes home” (“Los espero a todos este sábado en la Comic-Con. El Hombre de Negro vuelve a casa”).

Precisamente como ese “Hombre de Negro” aparece caracterizado Johnson en dos los de las fotografías. En una de ellas aparece él solo y en otra lo hace acompañado del Doctor Fate (Kent Nelson) que interpreta Pierce Brosnan y que, como a otros muchos personajes, va a presentar Black Adam al Universo DC.

En una tercera imagen aparecen Atom Smasher (Albert Rothstein) y Cyclone (Maxine Hunkel), en cuya piel se han puesto Noah Centineo y Quintessa Swindell respectivamente. Dos personajes que, como el Doctor Fate de Brosnan y el Hombre Halcón (Carter Hall) que interpreta Aldis Hodge, harán su debut cinematográfico en la cinta protagonizada por Dwayne Johnson.

Otro de los personajes del Universo DC que podría aparecer en Black Adam es el Superman de Henry Cavill. Y es que, según Deadline, el actor que ha interpretado al “Hombre de Acero” en las últimas películas pero que lleva años apartado del personaje, hará una aparición sorpresa en la Comic-Con 2022 para anunciar su regreso como Kal-El en nuevos proyectos de DC.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press