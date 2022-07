Novedades de los Guardianes de la Galaxia 3 en la Comic-Con se filtra en redes

A través de redes sociales se filtró el panel de Marvel dentro de la Comic-Con de San Diego, mostrando las novedades que tendrá James Gunn sobre Guardianes de la Galaxia vol. 3.

MADRID, 22 de julio (EuropaPress).- La Comic-Con vuelve con fuerza. El evento más importante de la industria del entretenimiento viene con el apoyo de los principalesestudios y distribuidoras. Uno de los paneles más esperados de esta edición es el de Marvel, previsto para el sábado 23 de julio. Ya han comenzado las primeras filtraciones sobre su contenido y todo apunta a novedades sobre Guardianes de la Galaxia vol. 3.

Según revela The Direct, parte del panel de la “Casa de las Ideas” estará dedicado a la tercera entrega de la saga dirigida por James Gunn. El propio cineasta ha compartido misteriosos tuits sobre su posible presencia en la SDCC. La cinta tiene previsto su estreno para el 5 de mayo de 2023, lo que significa que será el segundo estreno en cines marvelita para el año que viene, pues el primero en debutar será Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que se estrenará en febrero y de la que apenas se conocen datos.

Junto con los tuits de Gunn, están las declaraciones de Will Poulter, quien será Adam Warlock en el UCM, para The Morning. Aunque el actor británico no ha confirmado de manera directa su presencia en la Comic-Con para presentar el tercer volumen de Guardianes de la Galaxia, sí que dejó caer que “iba a ir muy pronto”, lo que significa que podría estar presente en el panel de Marvel Studios.

Who is going to the Marvel Hall H presentation this Saturday at #SDCC? pic.twitter.com/ndY9DlNgfL — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2022

En la entrevista, Poulter confesó ser un “gran fan” de la “Casa de las Ideas”. “Ha sido siempre un seguidor. Y, no lo digo por peloteo, he sido un gran fan de los Guardianes de la Galaxia más concretamente. Siempre los admiré mucho y estoy agradecido de tener la oportunidad de trabajar con ellos”, declaró.

Poulter destacó que, en el set, ha sentido que el proyecto “realmente tenía el espíritu de una especie de comedia independiente”. “Mirándolo desde fuera, asusta mucho. Estaba bastante intimidado, pero todos fueron muy amables y en el set había esa atmósfera de estar ante una especie de comedia independiente o algo así, lo cual fue muy agradable y solo hizo que me integrase más rápido. Todos fueron encantadores conmigo”, explicó.

