Keanu Reeves protagoniza la primera imagen oficial de la cinta John Wick 4

MADRID, 22 de julio (EuropaPress).- Keanu Reeves volverá a interpretar a uno de los mejores héroes de acción de la última década en John Wick: Chapter 4. Para ir calentando motores, el equipo detrás del filme ha revelado una enigmática primera imagen oficial protagonizada por el propio actor.

Caracterizado como el popular asesino, Reeves posa rezando con expresión solemne en la primera imagen de John Wick 4, publicada por la cuenta oficial del filme en Twitter con el mensaje: “Y así comienza…”. En la fotografía solo el cuerpo del intérprete aparece nítido frente a un borroso fondo, que parece pertenecer a una iglesia, lleno de velas.

Y es que, dado que el pasado abril la CinemaCon adelantó unas adrenalínicas escenas de John Wick golpeando un poste de madera hasta hacer sus nudillos sangrar y peleándose con dos enemigos en una galería de arte, este misterioso primer vistazo podría simbolizar la calma antes de la tormenta.

And so it begins… #JW4 pic.twitter.com/xBgHCRWqJf

