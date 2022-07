Hay acuerdo entre el sindicato telefonista, la empresa y la Secretaría del Trabajo

Un día después de iniciar una huelga no vista en Telmex desde hace 37 años, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la compañía en donde el Gobierno fue vital mediador.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– La huelga de los trabajadores de Telmex finalizó este viernes, poco más de 24 horas después de haberse iniciado, confirmó el Gobierno mexicano, que fungió como el mediador entre las partes de la histórica protesta laboral.

“Celebramos el acuerdo entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas que levanta la huelga y restablece la normalidad operativa y laboral. Ambas partes, con mediación de la STPS [Secretaría del Trabajo y Previsión Social], iniciarán una mesa técnica de diálogo para lograr una solución duradera”, señaló la Secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde.

El Sindicato y la empresa de Carlos Slim, el hombre más rico de México firmaron la tarde de este viernes un acuerdo que implica el levantamiento de la huelga estallada ayer a las 12:00 horas y que logra el restablecimiento en Telmex “de la normalidad operativa y laboral”.

⭕️ Celebramos el acuerdo entre @Telmex y el sindicato de @Telefonistas que levanta la huelga y restablece la normalidad operativa y laboral. Ambas partes, con mediación de la @STPS_mx, iniciarán una mesa técnica de diálogo para lograr una solución duradera. pic.twitter.com/mNFQSAbHjJ — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 22, 2022

“El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una Mesa Técnica con representantes de la Empresa y el Sindicato, que en los próximos 20 día hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones”, detalló la STPS, que también fungirá de mediadora en este ejercicio.

Ambas partes aceptaron sujetarse, para acordar una solución bilateral, a alguna de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha Mesa Técnica. “El acuerdo signado hoy no sólo logra el levantamiento de la huelga, sino que busca que surja una solución de fondo y duradera”, presumió.

La tarde de ayer cientos de trabajadores del sindicato de telefonistas se dieron cita en las instalaciones de Telmex para iniciar la huelga.

Teléfonos de México (Telmex) se negó a abrir mil 942 vacantes que ya estaban negociadas e insiste con eliminar la jubilación para todos los trabajadores de nuevo ingreso, aseguró Israel Quiñones, Comisionado de prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), gremio que día inició una huelga que no ocurría en esta empresa desde hace 37 años.

“Se da en este momento porque el sindicato dio un amplio margen para negociar, siempre fue su intención abrirse al diálogo, pero la empresa decidió generar una relación muy turbia para llegar a este punto. Sigue sin dar mil 942 vacantes que ya estaban negociadas, insisten en quitarle la jubilación a los trabajadores de nuevo ingreso y con ello modificar el contrato colectivo de trabajo de las y los telefonistas”, dijo Israel Quiñones en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Pese al inicio de la huelga y a la movilización de sesenta mil trabajadores activos y jubilados del STRM, Israel Quiñones aseguró que el servicio no sufririría ningún tipo de afectaciones: “El servicio no se va a afectar, nuestra intención primeramente como trabajadores es no afectar el servicio, todo lo contrario, queremos dar un mejor servicio. De hecho la falta de personal, las mil 942 vacantes que ya estaban aprobadas y que de pronto la empresa dijo: ‘no acepto que entren’. Las mil 660 vacantes solicitadas en esta revisión contractual nos darían la oportunidad de dar mejores servicios a las y los clientes”.

Horas después, en su asamblea de la tarde, el STRM anunció que se pondría a consulta entre sus trabajadores la conformación de un grupo técnico que analizara la situación económica de Telmex y que, de ser aceptaba por todos los empleados, levantaría la huelga.

En las reuniones de dirigentes del sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se acordó crear un grupo donde estén representadas todas las partes. Estaría conformado por dos representantes sindicales y su secretario general, Francisco Hernández Juárez; dos representantes de la empresa y su director general, Héctor Slim, además de la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde y dos funcionarios más.

Israel Quiñones indicó que en primera instancia Telmex se había mostrado abierto al diálogo pero después, comenzó a poner trabas que llevaron al sindicato a iniciar la huelga.

“Hasta el momento decía la empresa, quienes ya están jubilados van a permanecer con su jubilación, los que están activos también a permanecer con el mismo plan, el tema era quitársela a los trabajadores de nuevo ingreso, desaparecerla y hacer un programa de complementariedad, decían ‘les vamos a dar la Afore’, pero no te pueden dar algo que ya es tu derecho por Ley”.