Shonka Dukureh, actriz de Elvis, es hallada muerta en su casa; tenía 44 años

NASHVILLE, Tennessee, EU, 22 de julio (AP).- Shonka Dukureh, quien interpretó a Big Mama Thornton en la película recientemente estrenada sobre Elvis Presley, falleció el jueves en su residencia en Nashville, dijo la policía. Tenía 44 años.

La policía de Nashville dijo que no había señales de alguna acción criminal. La oficina del médico forense todavía no publica los resultados de la autopsia.

Dukureh, quien estudió en la Universidad Fisk y cantaba en Nashville, vivía en su apartamento con dos hijos pequeños, dijo la policía. Uno de los niños la encontró inconsciente y fue con un vecino, quien llamó al número de emergencias 911 poco antes de las 9:30 horas, dijo la policía.

La actriz, que también estuvo este año en el escenario del festival de Coachella con Doja Cat, estudió teatro en Fisk y se graduó de Trevecca Nazarene con un título en educación, reportó la estación de radio WPLN-FM.

A special light went out today and all of the Elvis movie family are heartbroken by the loss of Shonka Dukureh. From the moment she came into our world, Shonka brought joy, spirit and of course her voice and her music. pic.twitter.com/I5XbqLhk4F

— Elvis Movie (@ElvisMovie) July 22, 2022