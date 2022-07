Warner confirma que “no hay planes para trabajar más” en el SnyderVerso tras polémica

Tras la polémica derivada tras el presunto fraude de Zack Snyder sobre su corte de La Liga de la Justicia, Warner Bros. aseguró que no hay planes para llevar a cabo nuevos proyectos del SnyderVerse.

MADRID, 22 de julio (EuropaPress).- El Snyder Cut de Liga de la Justicia no tendrá continuidad. Así lo ha confirmado, de nuevo Warner Bros. que ante los constantes rumores surgidos tras la polémica derivada tras el presunto fraude de la campaña #ReleaseTheSnyderCut, ha reiterado que no hay planes para seguir la senda marcada por el realizador en el filme de cuatro horas que vio la luz en marzo del pasado año en HBO Max.

Así lo confirmó Jim Lee, editor y director creativo de DC, durante su aparición en la San Diego Comic-Con 2022. “Sabes, es increíble, pasamos dos años encerrados y aquí estamos, de vuelta en una convención, celebrando el arte, está muy bien. Estoy trabajando en los proyectos que están en desarrollo. Creo que el Snyder Cut fue la visión de Zack llevada a cabo, y fue una historia muy satisfactoria de contar, pero no hay planes para trabajar más en ese material”, anunció.

“Me hizo feliz contribuir al lanzamiento de las otras cosas, y fue divertido ver que esas cosas salieran a la luz, porque lo hice hace años. De hecho, pensé que se había borrado, pero lo habían guardado”, contó.

El llamado SnyderVerso comenzó con la película El hombre de acero en 2013, que llegó a ser reconocida como la primera entrega del Universo Extendido DC. Snyder también dirigió Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, que llegó a los cines en 2016.

Estaba previsto que también se pusiera al frente de Liga de la Justicia, pero cuando tenía ya rodado gran parte del material del filme, tuvo que ser sustituido. Fue Joss Whedon, director de las dos primeras entregas de Vengadores de Marvel Studios, quien tomó su testigo y decidió volver a rodar gran parte de las escenas alumbrando un montaje final que no convenció ni a críticos, ni a fans… ni al propio Snyder, que pudo estrenar su visión de la reunión de héroes de DC en 2021 en un montaje de cuatro horas que lanzó HBO Max.

EL EJERCITO DE SNYDER

La Liga de la Justicia de Zack Snyder vio la luz a raíz de las insistentes peticiones de los fans bajo el hashtag #ReleaseTheSynderCut. Aunque parecía que los internautas habían apoyado en masa al realizador, Rolling Stone lanzó un reportaje en el que afirmaba que tras el movimiento #ReleaseTheSnyderCut habría una campaña de acoso online orquestada por el propio Snyder para la que se valió del uso de bots.

Según Rolling Stone, dos estudios encargados por Warner Media en enero de 2021 a una empresa de seguridad cibernética revelan que gran parte del apoyo que recibió Zack Snyder en redes sociales mediante estos hashtags no era real. Más del 13 por ciento de las cuentas que promovieron estas campañas son falsas o lanzadas desde cuentas bots. El informe también desvela que había tres responsables como fuerza impulsora de las campañas #RestoreTheSnyderverse y #ReleasetheSnyderCut, una para cada red social: Twitter, Facebook e Instagram, y han sido descritas como personas con una gran cantidad de seguidores, capaces de influir en la opinión pública en connivencia con el propio Snyder.

Snyder ha negado estas acusaciones y se ha pronunciado a través de Rolling Stone. “Como artista, fue gratificante poder, finalmente, ver mi visión realizada, después de un momento tan difícil en mi vida y que fuera tan bien recibida. Estoy agradecido tanto con la comunidad de fans como con Warner Bros por permitir que esto suceda. Insistir en la negatividad y en los rumores no sirve a nadie. Si este es realmente un artículo equilibrado, espero que se represente todo el buen trabajo que ha hecho el fandom”, dijo.

Pese a que el SnyderVerso no continuará por el momento, el Universo Extendido DC tiene varios proyectos en el horizonte. Black Adam (21 de octubre de 2022), The Flash (23 de junio de 2023), Aquaman and The Lost Kingdom (17 de marzo de 2023) y Wonder Woman 3 (2024) serán sus próximas producciones.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press