“No estoy demasiado cómodo con el coche”, dice “Checo” tras resultados en Francia

El piloto mexicano tuvo una mala jornada este viernes al quedarse fuera del Top 5 en las prácticas libres del Gran Premio de Francia.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 22 de julio (ASMéxico).- Sergio Pérez no la pasa nada bien con las actualizaciones del RB18. El piloto mexicano ha sufrido para descifrar las mejores del auto, caso contrario a Max Verstappen quien parece haber encontrado la llave inmediatamente. Tras las primeras sesiones del Gran Premio de Francia, “Checo” reconoció que no se siente cómodo con su monoplaza y queda mucho trabajo por delante para encontrar el balance de cara a la clasificación y carrera en Le Castellet.

“Tuvimos un retraso en esta sesión debido a un pequeño problema con una de las barras antivuelco, pero no fue nada importante. No estoy demasiado cómodo con el coche en este momento, creo que hay un buen trabajo y comprensión que hacer de la noche a la mañana.” dijo Pérez, quien en la primera práctica libre registró un trompo que para su fortuna no tocó las barreras de protección.

En la segunda práctica libre, donde finalizó en el décimo puesto, “Checo” probó el compuesto rojo con el que se esperaba que pudiera subir en el clasificador. Sin embargo, al mexicano le costó ir a una vuelta rápida aunque hay que decir que estuvo poco tiempo con ese neumático, como el propio Sergio lo mencionó.

“También tuvimos un breve relevo con el neumático blando, pero esperamos que mañana podamos hacerlo todo junto y estar en la lucha por la clasificación y la carrera del domingo.” aseguró.

EL “BACHE” POR EL QUE ATRAVIESA “CHECO”

Después de su brillante victoria en Mónaco y su buena actuación en Bakú, la situación ha cambiado para el mexicano. En Canadá, se fue al muro en clasificación y después en carrera tuvo que abandonar por un problema en su auto. Después en Silverstone,

volvió a batallar en qualy pero se recompuso con un gran segundo lugar en carrera y finalmente en Austria, de nueva cuenta tuvo que venir de atrás en la carrera sprint para asegurar el cuarto lugar en la largada y en carrera se tocó con Russell, dejando severos daños en su auto que a la postre le costó el retiro de la carrera de casa para Red Bull.

