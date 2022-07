Marvel lanza primeras imágenes de la serie X-Men’97 en la Comic-Con San Diego

MADRID, 23 de julio (EuropaPress).- La Comic-Con de San Diego ya ha regado a los fans de Marvel, a la espera de lo que pueda anunciar Kevin Feige en el panel de Marvel Studios y de los constantes rumores sobre la posible película de The Mutants, las primeras imágenes de X-Men ’97, la secuela que continuará la historia de Xavier, Wolverine, Tormenta y compañía justo dónde lo dejo la mítica serie de animación de los noventa.

Y entre las primeras instantáneas de esta nostálgica apuesta, una destaca sobre el resto: la muestra el rediseño de Magneto, el antagonista principal del primer tramo de la serie que se mostrará muy distinto en esta secuela. Y no solo por su rediseño, sino porque según ha trascendido, Erik Lehnsher será además el nuevo líder de los X-Men.

Entre las imágenes, que incluyen personajes como Wolverine, Cíclope, Tormenta, Rougue, Bestia, Gámbito, Cable, Sunspot, Bishop, Nightwish y villanos como Sebastian Shaw, Emma Frost o Mr. Siniestro, llama poderosamente la atención la ausencia total de Charles Xavier, cuyo destino era incierto al final de la serie original.

First look at #MarvelStudios #XMen97, releasing Fall 2023 #SDCC pic.twitter.com/aiMjYFfwHr

