VIDEOS: Redada en favela de Río de Janeiro deja 18 muertos; acusan abuso policial

Por Diarlei Rodrigues y Diane Jeantet

RÍO DE JANEIRO, 22 de julio (AP).— Una redada contra pandilleros en el mayor complejo de favelas de Río de Janeiro, que dejó un saldo de al menos 18 muertos, desató nuevas denuncias de abuso de violencia policial y encendió un debate sobre cómo manejar la delincuencia en vísperas de las elecciones estatales y presidenciales.

Las autoridades de Río informaron que 16 presuntos criminales murieron en confrontaciones con la Policía en el Complexo do Alemao, así como un policía y una mujer. El operativo apuntó contra una pandilla que robaba vehículos y bancos, y que invadió vecindarios cercanos.

Videos que circulan en las redes sociales mostraron tiroteos intensos entre delincuentes, así como a un helicóptero de la policía que voló a baja altura sobre pequeñas casas de ladrillo. La Policía de Río ha utilizado helicópteros para disparar contra objetivos, incluso en zonas pobladas densamente, y un video mostró una aeronave haciendo disparos hacia la favela.

En el lugar del operativo, reporteros de The Associated Press vieron a residentes cargando cerca de 10 cuerpos, mientras algunas personas gritaban: “¡Queremos paz!”.

Ronaldo Oliveira, un investigador de la Policía de Río, dijo que las autoridades hubieran preferido simplemente arrestar a los sospechosos, “pero desafortunadamente decidieron abrir fuego contra nuestros policías”.

El Gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, que se postuló para la reelección en octubre, tuiteó que lamentaba el fallecimiento de un agente policial. “Seguiré combatiendo al crimen con toda mi fuerza. No daremos ni un paso atrás en la misión de garantizar la paz y la seguridad para las personas de nuestro estado”, añadió Castro.

