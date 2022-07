EU: Tiroteo en campamento infantil de Iowa deja cuatro muertos, incluido el agresor

Los Ángeles, 22 de julio (SinEmbargo).- Un tiroteo en el Parque Estatal Maquoketa Caves en Iowa, Estados Unidos, dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas el tirador.

Tras recibir una llamada de emergencia, agentes de la oficina del sheriff del condado de Jackson acudieron al parque donde confirmaron la presencia de tres cadáveres. Mike Krapfl, integrante de la División de Investigación Criminal del estado, indicó que el otro cuerpo, que sería del atacante, lo encontraron en las inmediaciones del camping.

El hombre, de 23 años, mostraba señales de haberse quitado la vida con un arma de fuego, reportan medios locales. Anthony Sherwin, un campista que había sido reportado como desaparecido, es el nombre del presunto atacante.

El campamento de verano para niños fue evacuado, pues padres y madres de familia fueron notificados del episodio suscitado y del lugar donde tenían que recoger a sus hijos. El parque permanece cerrado pese a que no representa una amenaza para el público.

I’m horrified by the shooting this morning at Maquoketa Caves State Park and devastated by the loss of three innocent lives. As we grieve this unimaginable tragedy, Kevin and I pray for the victims’ family members and the law enforcement officers who responded to the scene.

— Gov. Kim Reynolds (@IAGovernor) July 22, 2022