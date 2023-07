Celebridades y aficionados de todo el mundo asisten al debut de Messi con Inter Miami

Florida, Estados Unidos, 22 de julio (AP).— Kingston Peel de 11 años y su hermano Wynn de 9 se levantaron temprano el viernes en su casa en las Bahamas. Su madre tenía una sorpresa para ellos.

En unas horas volarían a Florida para ver el debut del superastro Lionel Messi en la MLS con el Inter Miami.

Tiempo después, Messi compensó con emociones inolvidables el esfuerzo y gasto realizado por seguidores de todas las edades para acudir a su primer encuentro con su nuevo conjunto. Convirtió un tanto espectacular de tiro libre en el cuarto minuto de descuento para que el Inter superara 2-1 al club de la capital mexicana.

Numerosos aficionados, algunos provenientes incluso de Ecuador o de Argentina, el país natal de Messi, se presentaron en el estadio. Algunos, como Kingston y Wynn, vestían las camisetas rosadas y negras del Inter Miami con el 10 del astro en la espalda.

View this post on Instagram

Otros vistieron la casaca albiceleste de la selección de Argentina. Decenas hicieron fila para comprar artículos relacionados con el club floridano o con el futbolista de 36 años.

Muchos más esperaban fotografiarse en una cabina con sus banderas y casacas de Messi.

Kim Kardashian llegó al estadio aproximadamente una hora antes de que iniciara el duelo. La acompañaba uno de sus hijos, quien vestía la camiseta del Inter Miami.

La extenista Serena Williams y el astro del basquetbol LeBron James comparecieron también. El segundo abrazó a Messi y conversó con él antes del encuentro.

View this post on Instagram

Messi y otro exbarcelonista recién llegado, Sergio Busquets, ingresaron en el partido a los 54 minutos, mientras los aficionados levantaban sus teléfonos para capturar el momento en foto o en video. Miami ganaba por 1-0 en ese instante, pero Cruz Azul empató poco después del ingreso de la figura argentina.

Y luego, llegó el desenlace increíble.

Tras meses de especulación, Messi firmó un contrato de dos años y medio con el equipo floridano el fin de semana anterior. Decenas de miles de personas acudieron para ver la presentación de Messi por parte del Inter el domingo.

El copropietario David Beckham dijo que un video del evento, publicado en internet, fue visto por 3.500 millones de personas.

A night to remember✨

Check out our match recap from tonight’s win against Cruz Azul: https://t.co/Dg0I1m9mkD pic.twitter.com/vCFPxxJY1w

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023