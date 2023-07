Hamilton lidera la Práctica 3 del GP de Hungría; Checo mejora previo a la Qualy

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 22 de julio (AS México).– Los entrenamientos más representativos del extraño fin de semana en Hungría dejan a Hamilton con dos décimas y media de ventaja sobre los Red Bull. Verstappen (2º, 0.250) habla de falta de agarre a sus ingenieros aunque Sergio Pérez haya progresado (3º, 0.256).

Entre los no habituales se cuelan Hulkenberg (4º, 0.266) y Norris (5º, 0.271) que ya lleva oficialmente un coche grande. No se acercan tanto ni los dos Ferrari (Leclerc fue séptimo y Sainz octavo, sobre las cuatro décimas) ni Alonso, noveno pasado el medio segundo.

En resumen, la tabla de tiempos se aclara y los españoles no están en las posiciones delanteras a pesar de la supuesta debilidad de Max y su equipo, en comparación con otros circuitos. Y eso sin hablar de la aparente igualdad que ofrecen los Alfa Romeo, Williams y compañía: en los Libres 3 hay, prácticamente, 19 pilotos separados por poco más de un segundo.

