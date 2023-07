VIDEOS: La explosión de una tubería deja 4 muertos en un centro comercial de Moscú

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos cuatro personas han muerto este sábado en un centro comercial de Moscú debido a la explosión de una tubería de agua caliente que además ha causado quemaduras a varias personas.

“Condolencias a familiares y amigos. Los rescatistas siguen trabajando”, ha hecho saber en su canal de Telegram el alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin.

Russia: Pipes with scolding hot water and steam burst at the Times of the Year elite shopping mall in downtown Moscow, killing at least 4 people and injuring dozens. pic.twitter.com/C7sjXhZwof

