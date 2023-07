Barcelona cancela duelo de preparación ante la Juve por infección viral en su plantel

BARCELONA, España (AP) — El encuentro de pretemporada del Barcelona el sábado ante la Juventus en Santa Clara, California fue cancelado debido a que varios jugadores del club español se enfermaron.

El Barcelona publicó un comunicado horas antes del inicio del duelo amistoso que debía disputar en el Levi’s Stadium

El club indicó que “una parte significativa de la plantilla (del Barcelona) tiene una gastroenteritis viral”.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023