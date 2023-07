Miles de israelíes marchan para bloquear la polémica reforma judicial de Netanyahu

JERUSALÉN (AP) — Decenas de miles de manifestantes marcharon el sábado por la tarde por la principal autopista de acceso a Jerusalén en una demostración de fuerza destinada a bloquear la polémica reforma judicial del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, más de 100 exjefes de seguridad israelíes firmaron una carta en la que suplicaban al líder del país que detuviera la reforma.

Bajo un calor abrasador que alcanzó los 33 grados Celsius (91 grados Fahrenheit), la procesión convirtió la principal autopista de la ciudad en un mar de banderas israelíes azules y blancas al completar la última etapa de una marcha de cuatro días y 70 kilómetros (45 millas) desde Tel Aviv hasta el Parlamento israelí.

Watch: The protest march on Jerusalem against Netanyahu's judicial overhaul continues on Saturday morning. According to the organizers' estimates, more than 20K people are now part of the mile long procession. It is 95°F outside (35°C) pic.twitter.com/1WcEFuSRQZ

Tenían previsto acampar frente a la Knesset, o Parlamento, antes de la votación prevista para el lunes. Mientras tanto, decenas de miles de personas salieron a las calles de la ciudad costera de Tel Aviv, el principal centro del país.

Netanyahu y sus aliados de extrema derecha afirman que la revisión es necesaria para frenar lo que consideran excesivos poderes de jueces no elegidos. Pero sus críticos afirman que el plan destruirá el sistema de controles y equilibrios del país y lo encaminará hacia un régimen autoritario.

La propuesta de reforma ha suscitado duras críticas de dirigentes empresariales y médicos, y un número cada vez mayor de reservistas militares de unidades clave han declarado que dejarán de presentarse a filas si se aprueba el plan, lo que hace temer que los intereses de seguridad del país se vean amenazados.

This is an amazing video from around an hour ago of the protest march from Tel Aviv to Jerusalem against Netanyahu's judicial overhaul. Thousands of Israelis are marching in a mile long procession. It is 95°F outside (35°C). Watch here: pic.twitter.com/cdEuYRQiwM

— Barak Ravid (@BarakRavid) July 21, 2023