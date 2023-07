VIDEOS: Otro tren de mercancías se descarrila en Montana, EU; no deja ningún herido

HAVRE, Montana, EU (AP) — El descarrilamiento de un tren en el norte de Montana derramó mercancías y dejó vagones esparcidos a lo largo de un importante corredor ferroviario con dirección del este al oeste, pero no causó heridos.

En el más reciente accidente se vio implicado un tren de la compañía ferroviaria BNSF que descarriló el viernes a las 5:39 de la tarde al tomar una curva al este de la pequeña ciudad de Havre.

Un vagón que transportaba materiales peligrosos —diluyente de pintura— descarriló pero no registró derrames, explicó Amanda Frickel de los Servicios de Desastres y Emergencias del condado Hill. Los vagones que transportaban mezcla para pasteles, servilletas, zanahorias y otros bienes de consumo se rompieron y se derramaron, comentó.

Algunos de los vagones descarrilados transportaban contenedores apilados de dos en dos, y las autoridades estimaron inicialmente que había más de una veintena de vagones implicados.

