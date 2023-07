Pumas pierde con Montreal en penales por la Leagues Cup; Unión vence 3-1 a los Xolos

MONTREAL (AP) — Montreal dilapidó una ventaja de dos goles en los minutos finales del partido del sábado por la noche, pero en los penales derrotó 4-2 a Pumas al abrirse la actividad del Grupo M de la Leagues Cup.

Bryce Duke y Mathieu Choiniere anotaron a los 22 y 43 minutos, respectivamente, para adelantar a los locales, pero el uruguayo Gabriel Fernández salió del banquillo para marcar a los 87 y 90 minutos, y mandó el encuentro al desempate.

“Hicimos un buen partido con mucha energía con mucha verticalidad y agresividad en los duelos, fue una lástima terminar el partido empatado porque merecíamos los tres puntos”, dijo el entrenador de Montreal, Hernán Losada. “Somos el tercer equipo más joven de la MLS y nos da orgullo verlos jugar de esta manera”.

On gagne notre premier match du tournoi @LeaguesCup en tirs au but 👏+2 points

And the crowd goes wild 📢#CFMTL | #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/tXUCMwCuur

— CF Montréal (@cfmontreal) July 23, 2023