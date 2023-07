Sheinbaum dice que ya pidieron retiro de publicidad; Noroña critica gastos excesivos

Noroña criticó a sus contrincantes de la contienda interna al ser poco transparentes con los gastos en publicidad, los cuales, asegura, van desde antes del comienzo del proceso de Morena.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Este sábado continuaron los trabajos de gira por parte de los precandidatos de Morena y sus partidos aliados para ocupar el cargo de Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Si bien algunos siguieron recorriendo el país, otros como el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, por segundo sábado consecutivo, no actualizó ningún tipo de información sobre lo que ha realizado dentro del proceso interno rumbo a la candidatura de la izquierda en 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM RINDE HOMENAJE A JUAN GABRIEL EN CIUDAD JUÁREZ

La aspirante a la candidatura presidencial por Morena, el PT y el PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que han comenzado a retirarse los espectaculares con su imagen en la Ciudad de México.

“Ya se están quitando en todos lados, fue una orientación que pedimos, no fueron algo que nosotros hayamos puesto, fueron de compañeros que nos apoyan y ellos decidieron ponerlos. En algunos casos también de alguna revista que nos hizo una entrevista y a todos les pedimos que bajaran los espectaculares”, aseguró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México durante un evento realizado este sábado en Ciudad Juárez.

Además, aseguró que aún no queda claro los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá de asignar a los precandidatos, tanto de la izquierda como de la oposición, luego de que lo ordenara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Vamos a esperar a ver cuáles son esos lineamientos, pero creo que lo importante aquí es la atribución que nosotros tenemos para poder hacer proselitismo. No personal, sino un proselitismo de un proyecto de Nación”, expuso.

Por motivo de su visita a a la ciudad chihuahuense, Claudia Sheinbaum recordó el legado de Mario Alberto Aguilera, mejor conocido artísticamente como Juan Gabriel.

“Juan Gabriel era el cantante favorito de mi padre. Mi hermano y yo siempre hemos creído que es uno de los mejores compositores y cantantes de México”, escribió en su cuenta de Twitter.

Juan Gabriel era el cantante favorito de mi padre; mi hermano y yo siempre hemos creído que es uno de los mejores compositores y cantantes de México. Hoy estuvimos recordando algunas de sus canciones en el pasaje que lleva su nombre, ubicado en Ciudad Juárez. pic.twitter.com/QU9o0sv4Hr — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 23, 2023

Junto con dicho mensaje, la exmandataria capitalina subió un video que recopiló su visita al Paseo Juan Gabriel, ubicado en la calle Colombia y avenida 16 de septiembre, lugar donde se encuentra la casa del artista.

En dicho video se le ve con un grupo de mariachis que interpretan “El Noa Noa” y otras canciones del “Divo de Juárez”. Asimismo, también se tomaba fotos y convivía con las personas presentes.

AUGUSTO PROMETE AUMENTO DE PENSIONES

Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena regresó a Sinaloa este sábado. En esta ocasión acudió a los municipios de El Rosario y Escuinapa.

En la asamblea informativa que presidió en la explanada del Palacio Municipal de Rosario, el exsecretario de Gobernación dio un recuento de los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la pensión de los adultos mayores, sector de la población, que dijo, lo llevó a la Presidencia.

Durante nuestra segunda asamblea del día en Escuinapa, tuvimos la oportunidad de ratificar que Sinaloa vive una etapa de mucha alegría. Esta tierra es hogar de mujeres y hombres de un valor inquebrantable, que con su trabajo honesto alimentan a México. ¡Ahora, más que nunca,… pic.twitter.com/mqwaeMFvpf — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 22, 2023

En su mensaje criticó al expresidente Vicente Fox, quien realizó comentarios racistas contra las corcholatas.

“Ahí anda ya la chachalaca guanajuatense, pero imagínense ustedes es un desvergonzado, patético, ¿saben qué dice?, dice que regrese, que quiere que regrese la pensión a los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales”, dijo.

Además, prometió que a partir de enero del próximo año aumentará la pensión para adultos mayores en un 25 por ciento, por lo que ahora será de seis mil pesos mexicanos.

🔴 Adán Augusto reconoce a AMLO como su maestro “Y a los maestros cariño, respeto, agradecimiento, pero sobretodo lealtad”, expresó desde Sinaloa el delegado nacional en defensa de la 4T, @adan_augusto López Hernández. pic.twitter.com/1AosdMONS0 — Al Momento 4T (@Almomento4T) July 22, 2023

Apenas el pasado 26 de junio, el aspirante de Morena visitó Mazatlán y el 27 Culiacán y Ahome. En Culiacán un grupo de productores realizó una protesta en el mitin que encabezó a espaldas de Catedral.

NOROÑA AFIRMA QUE NO USA PUBLICIDAD

El Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que no cuenta con ningún espectacular y que sus compañeros de contienda siguen con deuda al no informar cuánto y de dónde han salidos los recursos para financiar su respectiva publicidad.

Durante un evento realizado este fin de semana en Mazatlán, Sinaloa, el petista apuntó que desde antes de que comenzara el proceso interno y sus respectivas giras, es decir previo al 19 de junio, ya había publicidad de algunos de sus compañeros como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard.

Al respecto, pidió que se haga público el monto de dicha inversión y el origen de los recursos.

Agenda de estos días. pic.twitter.com/t9aABlUDah — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 22, 2023

“Pudiera ser que algún compañero, compañera esté hipotecando el movimiento […] Claudia Sheinbaum dijo que la iba a retirar, aunque no visto que eso suceda; Adán Augusto dice que no sabe, que él no los está poniendo, nadie lo ha visto trepado poniendo espectaculares, eso cierto, y dice que no sabe quién”, declaró.

Sobre Adán Augusto dijo que le parecía curiosa la declaración del exsecretario, ya que se trata de la persona cuya responsabilidad es la seguridad interna del país.

“En el caso de Marcelo dijo que era la editorial y la editorial ya dijo que no”, añadió.

— Con información de Río Doce