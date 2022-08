Carlos Palacio, “Pala” de Colombia, vuelve a México para cantar en Foro del Tejedor

Con nueve discos, un EP, cuatro libros y un DVD, a lo largo de su trayectoria “Pala” ha tenido oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Jorge Drexler, Pedro Guerra, Juanes, Fito Páez, entre otros.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El cantautor y poeta colombiano Carlos Palacio, mejor conocido como Pala, regresará a México el próximo 27 de agosto para presentarse en el Foro Del Tejedor, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, como parte de su gira “Estamos Vivos”.

En entrevista para SinEmbargo el intérprete del tema “Llegará una mañana”, perteneciente al álbum “El canto del Loro” (2020), expresó su emoción por regresar a un país al que siempre ha sentido propio gracias a que creció con películas y canciones mexicanas.

“Ir a México para mi es una fiesta, mi país siempre creció mirando a México. Las películas que yo vi cuando estaba pequeño eran películas mexicanas, la música que mi madre escuchaba en la cocina de mi pueblo eran rancheras. Yo no voy a visitar. Voy a ver a mis amigos, a mis hermanos, voy a comer lo que me gusta, voy a ver los lugares que me emocionan. Estoy feliz como un niño pequeño, ansioso y muy contento”, expresó “Pala” sobre su próxima visita a tierra Azteca.

Con nueve discos, un EP, cuatro libros y un DVD, a lo largo de su trayectoria “Pala” ha tenido oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Jorge Drexler, Pedro Guerra, Juanes, Fito Páez, entre otros.

En este sentido, el escritor colombiano aseguró se siente afortunado por haber trabajado con artistas que admira, sin embargo sueña en algún día poder colaborar con el cantautor, poeta y pintor español Joaquín Sabina.

“He trabajado en grabaciones, en escenarios o en conciertos con los artistas que más admiro de la música en general. Digamos que si me pusieran a escoger una colaboración, sería con Joaquín Sabina. Me haría muy feliz hacer algo con Don Joaquín Sabina, pero creo que la vida ya me ha regalado mucho trabajo con colegas que admiro como para pedirle más pero no le pido más a la vida en ese sentido”, compartió el colombiano entre risas.

Pese a la pasión que siente por la música y la poesía, Carlos Palacio no siempre dedicó su vida al arte. El cantautor de 53 años de edad estuvo involucrado por algún tiempo con la medicina, profesión a la que describe como “una novia muy bella pero muy exigente”.

De acuerdo con el también escritor llegó un momento en que se dio cuenta que la medicina no le apasionaba y fue así como decidió apostarlo todo por el sueño de dedicarse a la música y al arte.

Lo que pareciera ser una decisión difícil de tomar, para él fue bastante sencillo pues compartió a este medio que siempre contó con el apoyo de su familia.

“Creo que lo más difícil fue saltar de un escenario en el que los ingresos son absolutamente predecibles y tienes todo resuelto al reino de la incertidumbre, que es el reino de la creación artística, pero bueno creo que con el paso de los años me he demostrado lo que yo pensaba hace unos años, que uno se dedica a un oficio con el suficiente tiempo, dedicación y si tienes aptitudes, se puede vivir dignamente de cualquier oficio y la música no es la excepción”.

Al igual que la música, la poesía llegó a revolucionar la vida de “Pala” pero en esta ocasión fue durante la pandemia del coronavirus. Gracias a su talento y dedicación, Carlos Palacio se hizo acreedor de cuatro premios entre el 2020 y el 2022, los cuáles le fueron otorgados en España y Colombia.

“Mi relación con la poesía es pasional, yo tengo estudios y escribo poesía, pero una cosa es eso y otra cosa es pretender que la poesía más en estos tiempos se posicione como un producto que te permita vivir. Entonces ha sido una gran sorpresa esto que ha pasado en estos tres años (2020, 2021 y 2022). En mi caso la poesía vino a salvarme de la pandemia, lo que no pudo darme la canción, me lo dio la poesía en estos años”.

Por último, Carlos Palacio expresó que se encuentra en un buen momento de su vida y celebra el contar con un público fiel que le permite dedicarse a lo que tanto ama: la música.