Murillo Karam se incriminó en “verdad histórica”: Presidente; FGR verá si EPN declara

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este lunes que el exprocurador Jesús Murillo Karam está preso porque “él mismo se inculpa” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, eran los responsables directos de la investigación.

Desde Palacio Nacional, López Obrador pidió que se proyectara un fragmento del informe que presentó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a las madres y padres de los estudiantes. En las imágenes, el Fiscal cita al exfuncionario federal cuando se incrimina al asumir la responsabilidad de la indagatoria del caso.

Ante esa afirmación, sostuvo, “ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido, y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaba el control de las drogas en esa ciudad”.

En el video reproducido a lo largo de la “mañanera”, el Fiscal General de la República destacó que “para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta ‘verdad histórica’ que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente”.

Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal compartió que él quería dar a conocer este fragmento “porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa”. “Lo que está haciendo el Fiscal es citando lo que dijo el Procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice. Y creo que se refiere al otro señor, Tomás Zerón. Son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo al Fiscal”, insistió.

Frente a los representantes de los medios de comunicación, recordó que toda la información sobre el caso fue investigada por la Comisión para la Verdad que se creó y que se tienen todas las pruebas.

Asimismo, reiteró que el proceso ya inició y que será la FGR o los jueces quienes determinen si hay otros implicados. “Ellos lo van a decidir en absoluta libertad”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, el Presidente de México consideró que “ahora estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó”.

“Eso era antes. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto, que todavía lo están apoyando, porque todo esto se fue creando como un monstruo, con el apoyo de los medios de información y de intelectuales alcahuetes. Todo con honrosas excepciones, pero se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Entonces claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados. La investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, añadió.