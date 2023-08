Jennifer Hermoso, la primera jugadora de la Liga MX en ganar un campeonato mundial

Hermoso fue reconocida como la máxima goleadora histórica de la Selección Española luego de haber marcado dos goles ante Zambia el pasado 26 de julio durante la Copa Mundial Femenina.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- “DEL P*** MUNDOOO!!! (sic)”. Ese fue el mensaje con el que la futbolista Jennifer Hermoso, de 33 años edad, festejó la victoria de la Selección de España ante Inglaterra en la final del Mundial Femenino de futbol, que se llevó a cabo el pasado 20 de agosto.

Oriunda de Madrid, España, Hermoso empezó a jugar desde los 12 años de edad con el Atlético de Madrid, un gusto que heredó de su abuelo, Antonio Hernández, quien se desempeñó como portero del equipo que la forjó.

Su paso por el Atlético de Madrid la llevó a la selección absoluta de España en junio del 2012, eventualmente la centrocampista fraguó su carrera pasando por distintos clubes entre los que destacan el Rayo Vallecano, Tyresö, FC Barcelona, y el París Saint Germain.

“Estoy superorgullosa de ser de barrio, esos momentos me han hecho ser la futbolista que soy hoy”, expresó Jennifer sobre su trayectoria en entrevista con Telediario previo a la final del Mundial Femenino de futbol.

Con 21 años dedicados a la cancha, Jennifer Hermoso se ha consagrado con distintos títulos entre los que destacan siete campeonatos con La Liga en España: cinco con el FC Barcelona, uno con el Rayo Vallecano y otro con el Atlético de Madrid; cinco Copas de la Reina, una Supercopa de España, una Champions League y, ahora, un Mundial Femenino de futbol.

Además ha sido reconocida como la máxima goleadora histórica de la Selección Española luego de haber marcado dos goles ante Zambia el pasado 26 de julio en el Mundial Femenino de futbol. El encuentro representó su partido número 100 portando la camiseta de “La Roja”.

“Llevábamos muchos días intentado imaginarlo, no somos conscientes de que somos campeonas del puto mundo, es tremendo […] Se lo dedicamos a todas nuestras familias y a la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un campeonato del mundo”, compartió entre lágrimas Hermoso en entrevista con RTVE.

SU PASO POR LA LIGA MX FEMENIL

Hermoso llegó en junio del 2022 a tierra Azteca para jugar como delantera en el equipo femenil de Pachuca. Pese a que su llegada no fue desapercibida, no fue hasta el Clausura 2023 cuando Jennifer empezó a lucirse en la cancha junto a su compañera Charlyn Corral, con quien logró anotar 38 goles en la temporada regular, 18 a titulo personal y 20 de la mexicana.

Entre los logros de la española también se encuentra el haberse convertido en la primera jugadora de la Liga MX Femenil campeona del mundo.

“Empecé cuando no había extranjeras y creo que el futbol femenil ha estado escalando muy bien, y eso es muy bonito para la competencia. El talento que llega creo que le va a dar mucho empuje a los equipos y hay que aprovechar todo el talento que pueda llegar”, destacó a medios de comunicación Juan Carlos Cacho, director técnico e Pachuca Femenil.

“La liga mexicana todavía tiene para mejorar bastante. Pero yo creo que, en la parte física, en la parte táctica, se ha crecido mucho y eso ha sido por la llegada de jugadoras que vienen de fuera”, replicó su compañera Charlyn Corral.

En diversas ocasiones Hermoso se ha mostrado orgullosa de formar parte de la familia de los tuzos y, por supuesto, el campeonato del Mundial Femenino de futbol no fue la excepción pues durante la celebración la delantera lució un sombrero de charro.

“Que orgullosa me siento de formar parte de la familia mexicana”, fue el mensaje que compartió en su cuenta de X, red social hasta hace unas semanas conocida como Twitter, como parte de los festejos por el triunfo de su natal España.

UN FESTEJO OPACADO

Luego de que España se consagrara campeona del Mundial Femenil, el nombre de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, le dio la vuelta al mundo tras haberle dado un beso en la boca a Jennifer Hermoso.

“Me he equivocado, fue sin mala fe, en un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención […] Ocurrió lo que ocurrió cuando estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeonas del mundo, una barbaridad”, apuntó Rubiales en la disculpa que ofreció a través de video difundido a medios de comunicación.

“Lo veíamos algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra”, agregó.

Luego de que se viralizaran las imágenes, Jennifer Hermoso destacó a sus compañeras que el gesto de Rubiales no fue de su agrado. “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, se escucha en la declaración que quedó grabada a través de un en vivo de Instagram.

No obstante, la jugadora le resto importancia a lo sucedido durante una entrevista cedida a EFE, en donde destacó que “ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”.