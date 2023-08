Texas recorre boyas del Río Bravo hacia EU; “es de sabios cambiar de opinión”: AMLO

Ciudad de México/Austin, Texas, 22 de agosto (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana que el Gobierno de Texas, en Estados Unidos, moviera las boyas instaladas en el Río Bravo que divide la frontera entre ambos países.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el Presidente López Obrador aplaudió la decisión del Gobernador de Texas, Greg Abbott, de mover una barrera de boyas que instaló en el Río Bravo más cerca de suelo estadounidense, objetos que fueron el centro de protestas contra la medida autorizada por el mandatario republicano, para evitar que los migrantes ingresen al país.

El Presidente mexicano señaló que en Texas hay muchos “paisanos” que no vieron con buenos ojos la instalación de las boyas; los cuales muchos de ellos protestaron al respecto.

“México merece respeto, a México se le tiene que respetar”, añadió López Obrador.

También aprovechó para hablar sobre Ron DeSantis, Gobernador de Florida y que está actualmente en campaña para buscar la candidatura presidencial por el Partido Republicano en 2024, quien también ha sido polémico por sus posturas con respecto a la migración.

“Con esos arranques propagandísticos, politiqueros no le ha ido bien. He estado viendo encuestas, y con todo respeto, no levanta porque tiene una política antimigrante, una política inhumana, discriminatoria y los estadounidenses no ven bien eso”, comentó.