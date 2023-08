Elon Musk planea eliminar titulares de los enlaces a noticias en X, antes Twitter

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Elon Musk anunció que buscará eliminar de X (antes Twitter) los titulares de noticias que permiten enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación, lo que supondrá un gran cambio en el tráfico de noticias y contenidos.

A través de una publicación realizada la noche de ayer, el empresario dijo que ha ordenado “eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen” del artículo. Según el también dueño de Tesla, las razones son la estética de la red social, sin embargo, también hay un carácter comercial dentro de los nuevos cambios.

Hasta el corte de este martes, el cambio no ha sido aplicado, ya que los enlacesde medios de comunicación aún funcionan de manera tradicional.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

También se apunta a que la medida probablemente es un intento de Musk por conseguir que los usuarios pasen más tiempo en X y les empuje a optar por el servicio de suscripción para obtener más detalles.

Pese al cambio anunciado, aún no está claro cómo afectará esta medida a los anunciantes de la plataforma, que, según Musk en julio, cuenta con 540 millones de usuarios mensuales.

Actualmente, los enlaces a noticias aparecen en la cronología de los usuarios con una imagen, la dirección de la fuente y un titular abreviado. Este tipo de paquete atrae clics y ayuda a los editores a ganar lectores.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

— Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2023