SOS desde Guanajuato: el Gobierno local retiró ya la protección a madres buscadoras

Madres buscadoras piden al crimen organizado que no las lastimen; “no buscamos culpables, no queremos problemas”, dijeron.

Por Laura Villafaña

Irapuato, Gto., 22 de agosto (ZonaFranca).- Madres buscadoras responsabilizan a las autoridades si llegan a ser desaparecidas o asesinadas; esto luego de que les condicionaron la protección que les brindaba la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Dejaron en claro que las búsquedas independientes no se detienen, e hicieron un llamado a los cárteles que operan en Guanajuato, para que no les hagan daño mientras ellas estén en búsqueda.

“Jugaron con nosotros dijeron que no nos iba a retirar la seguridad, el jueves por la noche y resulta que el viernes me dijeron que tenía que mandar ciertos correos a la Comisión Estatal de Búsqueda, esto quiere decir que nos siguen condicionando la seguridad a la brigada”.

“Hemos tomado una decisión: vamos a continuar con nuestras búsquedas y vamos a continuar sin seguridad, pero si nos pasa algo estamos diciendo que es Alvar Cabeza de Vaca, Zamarripa, porque son ellos que nos están quitando la seguridad, también queremos hacer un llamado a los cárteles diversos que aparecen en este Estado, nos conozcan, no buscamos culpables, no queremos problemas, les pedimos que conozcan a las madres, a las hermanas, que nos respeten, no nos lastimen, no nos hagan daño”, dijo Karla Martínez, coordinadora de la Brigada de Búsqueda.

Precisó que se han quedado en la orfandad con lo que refiere al tema de seguridad de las instituciones que deberían de cuidarlas y lo que les queda es pedirles que no les hagan daño, pues es precisamente el miedo, es lo que les motivó a darles la cara a los integrantes de estos grupos.

“No queremos tener miedo. A partir del lunes la Brigada sale sin compañía. queremos salir sin miedo. que entiendan que son padres y que si en algún momento algún familiar llega a ser desaparecidos, la Brigada va a buscarlos como buscamos a nuestros hijos, hermanos”, precisó.

Cada una de las integrantes demandó seguridad y dio su testimonio; señalaron que su única esperanza está puesta en la Brigada de Búsqueda, integrada por personas que llegarían a buscar incluso a familiares de personas que colaboran en la Fiscalía, aunque no desean que ninguno de ellos desaparezca.

“Yo soy Gaby buscó a mi hermana, la encontré incompleta, no queremos ser asesinadas, si nos pasa algo será culpa del gobierno”, precisó Gaby.

“Pido que no nos quiten la seguridad, no queremos ser asesinada, queremos buscar a nuestros hijos, por favor sigan con el apoyo, buscó a mi hija Mariela”, Rosa María.

A ella también le desaparecieron a su hijo Juan Ramón el 27 de octubre del 2022 y fue encontrado por las autoridades en noviembre, pero fue hasta este 2023 que le entregaron su cuerpo.

“Puros restos, y porqué ahora nos condicionan la seguridad, si ellos no los buscan o los entregan luego luego, la Brigada los encuentra y todavía duraron un año y dos meses para entregarme a mi hijo muerto, puros restos”, explicó.

Yadira busca a Jaime Adolfo desde hace cuatro años 8 meses, y refirió que era su derecho el que cuenten con protección, pues desde que puso su denuncia nadie ha hecho nada.

“A mi hijo Antonio lo encontré ya, pero fue gracias a Brigada, a mis compañeras, todavía tardaron un año y tres meses que lo tenían ahí y ahora quieren condicionaron la seguridad, cuando nosotras los buscamos a todas, no queremos que nos maten”, precisó Yadira.

Sandra busca a Juan Javier Navarro y a su nuera, Mariela Martínez Morín, dos años de desaparecidos.

“Mi única esperanza es la Brigada, somos nosotras las mamás buscadoras las que tenemos que salir a buscar y exijo a las autoridades que nos den Seguridad y si nos llega a pasar algo a nosotras culpó a las autoridades, son ellos los que tienen que salir a buscarlos y no los buscan, no los entregan muertos, ya basta, quiero a mi hijo y a mi nuera, porque dejaron cuatro hijos”, exigió.

La madre de Juan Pedro, señaló que fue gracias a la Brigada que su hijo fue localizado, por lo que pidió a las autoridades su apoyo, pues al final son las buscadoras quienes hacen su trabajo.

“Mi hijo está descansando y no fue gracias al gobierno, fue gracias al colectivo”.

La madre de Sandra Alejandra también coincidió que su denuncia solo fue una carpeta y un número, porque no han hecho nada a tres años de la desaparición de su hija.

“Yo tengo más esperanzas de que lo encuentren la Brigada de Búsqueda que el Gobierno, tenemos un derecho y lo exigimos, queremos seguridad para las compañeras”, expuso.

Verónica Duran busca a su hijo Iván desaparecido hace tres años y nueve meses. Hizo un llamado a las autoridades, al explicar que ya les han hecho suficiente daño y solo quieren buscar, pues la Comisión Estatal de Búsqueda tampoco ha hecho lo propio.

“Yo buscaba a mi Héctor Daniel, el día que me llevan al Semefo, me entregan a mi hijo sin un ADN, solo por los tatuajes, no se vale le han a la Brigada, no queremos ser asesinadas” detalló una mamá buscadora.

Concepción del Carmen pidió el apoyo del Fiscal Carlos Zamarripa, pues no le desea lo que se siente perder a un hijo, ya que si eso pasará también saldrían a buscarlo.

“Busco a mi hermano Juan Valentín desaparecido el 18 de febrero del 2020, sé cómo trabaja la Comisión y sé porque no quiero trabajar con la Comisión, me mandan un correo diciendo que tengo que apegarme a los protocolos, el derecho de mi hermano es ser buscado. Nadie quiere trabajar con la Comisión, lleva tres años buscando a mi hermano y no lo ha encontrado”, concluyó Karla.

Esto trascendió en una rueda de prensa convocada por la Brigada, previó a la muestra de los documentales, Volverte a ver y Llueve, ambas historias relacionadas con el contexto de desaparición forzada.

