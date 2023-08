Maestrxs se rebelan en Jalisco: “¡libros, libros, libros!”, reclaman a Alfaro (VIDEO)

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Al grito de “libros, libros, libros”, maestros de primaria en Guadalajara reclamaron al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y al Alcalde Pablo Lemus la falta de entrega de los materiales a una semana de iniciar el ciclo escolar.

Durante la entrega de computadoras a maestros de primaria en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, en Guadalajara, los profesores reunidos gritaron que querían los libros de texto, los cuales no han sido distribuidos debido a un proceso judicial.

“En lo personal yo no comparto la visión de quienes sostienen que los libros de texto quieren construir un modelo comunista, y todo eso que se ha dicho. Yo creo que los libros de texto tienen errores que se tienen que corregir, mejorar, pero sigo creyendo que son una herramienta fundamental para educar a las nuevas generaciones de jaliscienses y mexicanos”, dijo el Gobernador de Jalisco a los docentes reunidos.

No obstante, los abucheos y chiflidos por parte de los maestros continuaron.

“Insisto, no estamos debatiendo ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que haya libros de texto”, expresó el Gobernador de Jalisco al asegurar que se busca una solución de la mano de los sindicatos de las secciones 16 y 47. “Este problema no lo generamos nosotros, el Gobierno de Jalisco no interpuso ninguna controversia constitucional porque nosotros sí participamos en el proceso del consulta para la construcción del nuevo modelo. Vamos a encontrar juntos la solución. Yo quiero ayudarle al Presidente de México a construir un modelo educativo para el país”.