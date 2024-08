Alejandra Valencia, medallista olímpica en París, acusa que Conade le redujo su beca

Valencia expresó su frustración y decepción a través de sus redes sociales, señalando que esta decisión afecta su preparación y desempeño deportivo.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La arquera Alejandra Valencia, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, denunció públicamente la reducción de su beca deportiva, proporcionada por el Gobierno de México.

Valencia explicó en su cuenta de X -que, durante una visita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para firmar los documentos relacionados con su beca, fue informada de que esta había sido disminuida.

La Comisión, encabezada por la exatleta Ana Gabriela Guevara, argumentó que se debía a las normas operativas que regulan a la Conade.

Valencia expresó su frustración y decepción a través de sus redes sociales, señalando que esta decisión afecta su preparación y desempeño deportivo.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

— alejandra valencia (@micozito) August 22, 2024

La arquera mexicana pidió una revisión de su caso y una mayor transparencia en los criterios utilizados para la asignación y reducción de becas deportivas.

El 23 de junio, México tocó la gloria al conseguir la medalla de bronce con Alejandra Valencia Trujillo, quien subió al podio en el Serial de Copas del Mundo de Tiro con Arco 2024 que se realizó en Antalya, Turquía.

La oriunda de Sonoroa tuvo una puntuación de 7-3 contra su competidora Ankita Bhakat, representante de la India; sin embargo, el oro se lo colgó la china Yang Xiaolei, quien venció a la japonesa Sonoda Waka, que se quedó con la medalla de plata.

— CONADE (@CONADE) June 23, 2024

“Alejandra Valencia obtiene bronce mundialista en Antalya 2024 La medallista olímpica ganó su tercera presea en el Serial de Copas del año en curso”, escribió la Conade en su cuenta de X.

Tras haber brillado con luz propia en sus primeros duelos eliminatorios, en los que logró cuatro victorias consecutivas, la medallista olímpica disputó las semifinales, en las que cayó 4-6 con Sonoda Waka. Después. se instaló en el partido por el tercer lugar del podio.

ARQUERAS CRITICAN A LA CONADE

Las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes ganaron medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de París, reclamaron a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mayor apoyo, pues acusaron que reciben “lo mínimo” para desempeñar su disciplina.

Durante una conferencia de prensa realizada en la capital francesa, previo a su regreso a México, fueron cuestionadas sobre cómo definirían el apoyo que la institución precedida por Ana Gabriela Guevara ha brindado a sus deportistas.

— Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 2, 2024

“Muchas veces vamos a evadir esa pregunta, pero decir que fue lo mínimo indispensable es lo justo. No diré que nos han dado más de lo que merecemos, pero tampoco menos. No voy a agradecer por darnos de comer”, comentó Ana Paula Vázquez.

En ese mismo sentido, Ángela Ruiz, quien cumplió 18 años el día en que ganó el bronce junto con sus dos compañeras, festejó su triunfo, aunque afirmó que con un mayor apoyo de la Conade podrían hacerse “cosas más grandes”.

ANA GABRIELA GUEVARA ESTALLA ANTE CRÍTICAS

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ha sido objeto de críticas luego de que se le viera viajando en primera clase a París para asistir a los Juegos Olímpicos 2024.

Las imágenes de Guevara en el vuelo y en un restaurante de lujo en París se viralizaron rápidamente, generando controversia sobre el uso de recursos públicos del organismo y el poco respaldo a los atletas mexicanos.

— CONADE (@CONADE) July 28, 2024

“Hemos afrontado todas las batallas, y estoy totalmente satisfecha con el papel desempeñado por el país en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los integrantes de esta administración de la Conade, quienes han hecho de cada momento de nuestro día a día hitos que nos han marcado. Mi espíritu competitivo no ha terminado; entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo”, aseguró en respuesta.

La titular de la Conade explicó que viajó en primera clase debido a un problema de salud en la zona lumbar, por lo que, según ella, fue una necesidad médica. También afirmó que los gastos del vuelo y la cena en el restaurante francés fueron cubiertos por ella y no generaron ningún cargo extra al erario público.

“Solicité a la agencia de viajes la factura y la haré pública. No he solicitado gastos adicionales durante mi gestión y he reintegrado cualquier gasto personal. No tengo nada que ocultar”, declaró en una entrevista reciente.

AMLO RECONOCE TRIUNFOS OLÍMPICOS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el 13 de agosto las medallas obtenidas por la delegación mexicana en París 2024 e informó que preparaba una reunión para recibir a las y los atletas, en la que se les entregará un reconocimiento. “A todos se les han entregado apoyos y lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo.

“Ya estamos preparando la ceremonia para entregarles sus reconocimientos. Les vamos a entregar sus reconocimientos a los de la delegación, a los que obtuvieron medallas. Estamos orgullosos del desempeño de los deportistas”, comentó.

La delegación mexicana quedó en el lugar 65 del medallero olímpico con tres preseas de plata y dos bronces. Los segundos lugares se los llevaron la judoca Prisca Awiti, Osmar Olvera y Juan Celaya en clavados, y Marco Verde en boxeo; mientras que los bronces fueron del equipo femenil de tiro con arco y de la prueba del trampolín individual, también de Osmar Olvera.

En esta edición participarán 200 países en más de 400 eventos entre los Juegos de Verano y de Invierno. Alejandra Orozo y Emiliano Hernández serán los abanderados de la delegación mexicana.

Respecto a la gestión de Ana Gabriela Guevara frente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el mandatario señaló que realizó un buen trabajo. “Ahí están los resultados. En política cuentan también los resultados”.