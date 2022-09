Iron Chef: México: Una legendaria batalla culinaria con cocineros reconocidos

La experiencia, el conocimiento, la creatividad, el buen sazón y también los egos se enfrentan en una legendaria batalla culinaria: Iron Chef: México, la primera versión en español de programa de la televisión japonesa que ahora llega a nuestro país de la mano de los reconocidos cocineros Francisco Ruano, Gabriela Ruiz y Roberto Solís.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La máxima competencia culinaria ya está en Netflix: Iron Chef, el legendario programa de la televisión japonesa nacido en los años 90, arriba a México de la mano de los mejores cocineros del país a los que pondrá competir cara a cara en un duelo contra reloj y alrededor de un ingrediente secreto muy peculiar.

Los reconocidos cocineros Francisco Ruano, Gabriela Ruiz y Roberto Solís se convierten en esta competencia en los Iron Chefs a los que los chefs retadores (Claudia Albertina Ruíz, Francisco Molina, Karen Valadez, Abel Hernández, Diana Dávila, Pablo Salas, Adria Marina y Claudette Zepeda) tratarán de vencer en un mano a mano.

A través de ocho episodios, los anfitriones Paty Cantú, el chef Poncho Cadena y Xanic Zondowicz acompañarán al espectador a la legendaria batalla de cocina que se vive por primera vez en español.

UNA BATALLA A PRESIÓN

Iron Chef pone a expertos de la cocina a competir. Tiene a tres profesionales de la comida que serán constantemente desafiados por otros chefs. Cada uno con un estilo y sello propio que se pondrá prueba cuando en 60 minutos tengan que preparar cinco platillos. Claro, no es tan fácil, pues estos platillos deberán responder a una temática determinada e incluir el ingrediente secreto.

“Todo es real. A veces uno ve un programa de cocina y se imagina que como es tele no es verdad, que no cocinan, pero todo aquí es real, el tiempo, el competidor. Ésta es la cocina más imponente en la que he estado. Es un reto porque además nunca has estado ahí, nunca has utilizado las estufas, nunca has utilizado nada”, cuenta a SinEmbargo la chef tabasqueña Gaby Ruiz, considerada la mejor en su gremio por la Guía México Gastronómico en 2019.

Una hora parece ser nada cuando estos chefs están en batalla al lado de sus equipos, por supuesto, pero pensando en cada uno de los platillos a crear, cuidando la presentación y coordinando todo para que salga bien.

El Iron chef Roberto Solís, vanguardista en la comida yucateca y dueño del restaurante Néctar, afirma que la clave está en conocer a su equipo:

“El tiempo es lo más complejo y obviamente el ingrediente secreto también. […] La planeación y el entendimiento con los cocineros que llevo es súper importante. Obviamente son cocineros que tienen un tiempo conmigo para que nos podamos entender de manera mucho más rápida. No sólo con palabras sino también con miradas, o que yo diga una palabra y que entiendan el procedimiento”.

Si algo caracteriza a esta competencia es la adrenalina que se vive minuto a minuto cuando se da la indicación de salida para empezar a preparar, ahí se encienden los hornos, vuelan los ingredientes, ocurren accidentes, errores y el sudor por la presión es la señal de qué se deja todo en la cancha en la que vuelve la cocina.

“Lo único que pasa por la mente es terminar. Ordenar tus ideas y luego terminarlas, siempre he pensado que es una competencia contra uno mismo porque independiente de los que esté haciendo el retador, tú tienes que terminar con tu reloj. Hace mucho tiempo no me sentía tan nervioso con una cocina”, comparte el jalisciense Francisco Ruano, dueño del restaurante Alcalde, considerado uno de los mejores de todo México.

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

Carne de avestruz como menú para una cantina, insectos con un toque muy mexicano o la coliflor y el hígado como ingredientes principales para un fiesta infantil son algunos retos a los que nuestros chefs se someterán, y hay que tener una mente clara para lograr sacarlo adelante.

Para salir vencedores, los Iron Chefs revelan cuál es su secreto con los cuales se defenderán:

· Gabriela Ruiz: “Tienes que ser fuerte mentalmente. En una cocina real pues te alteras, gritas, y yo siempre traté de conservar la calma porque cuando uno grita, se estresa y se enoja, pierde. Para mí era como estar respirando constantemente, estar en calma era mi estrategia. Lo más difícil, es incluso los días antes no poder dormir, los días después salir y como que hasta las defensas se te bajan. Lo más difícil es controlar la mente”.

· Roberto Solís: “La mayor fortaleza es la experiencia, y la debilidad es el desconocimiento en un principio de las instalaciones o del funcionamiento exacto de la competencia. La inexperiencia de no haber estado en un show de este tipo”.

· Francisco Ruano: “Mi mayor fortaleza y debilidad es mi temperamento. Mi temperamento me hace empujar y me hace tener el fuego para terminar y motivar al equipo a hacer las cosas, pero también se podría decir que a veces me ‘hierve la caldera’ para bien y para mal”.

Una vez terminados los cinco platillos los chefs aspiran a ganar un máximo de 100 puntos que serán determinados por los expertos Sophie Avernin y Gerardo Vázquez Lugo, peor también por un famoso invitado en cada programa como Belinda, Pedrito Sola, Biby Gaytán, entre otros más.

“Los invitados son un arma de doble filo. Tener personas inexpertas tiene dos lados. En la parte de sabor, aunque seas inexperto, te gusta o no te gusta, pero intervienen otros factores como creatividad, lo que presentes que vaya con el tema que dieron, la presentación, entran cosas que ya muestran que si no eres tan experto en la materia, hay fallas”, opinó el chef Solís.

Sin embrago, para la chef Ruiz, las críticas son necesarias aunque vengan de inexpertos:

“Las críticas constructivas son las que más te ayudan, siempre y cuando hay que tomarlo de la mejor manera y tratar de mejorar”.

PROGRAMAS DE COCINA, LOS FAVORITOS

Podríamos hacer una lista amplia de los programas de cocina que nos han atrapado como Las crónicas del taco, Nailed it!, MasterChef, Chef’s table, Hell’s Kitchen, La ruta del sabor, Comidas exóticas, ¡Manos a las sobras!, Parts Unknown, y muchos más, pero ¿qué es lo que nos cautiva de estos programas? Porque seamos buenos cocinando, o se nos queme el agua, están en nuestro top de preferidos.

“Se debe a que la cocina es parte de quiénes somos, y todos tenemos que comer y todos tenemos en casa una cocina, entonces eso es algo que la hace una relación muy cercana con el ser humano, es parte de quiénes somos, por eso siempre hay mucho interés por este tipo de programas. Sea que cocines o no, pero siempre comes”, comparte el chef Solís que en cada unos de sus platillos además agrega un toque internacional al haber viajado por varias partes del mundo aprendiendo de otras cocinas.

Para Gabriela Ruiz, que de niña siempre soñó con ser parte de Iron Chef, la apreciación por estos programas viene desde algo más cultural:

“Para los mexicanos todo gira al rededor de la comida, celebramos con comida, celebramos la vida con comida, celebramos la muerte con comida, todo gira alrededor de una mesa y de esa convivencia que se genera tanto a lo hora de preparar, de cocinar como de comer”.

“El que siempre nos conectamos tanto con un programa de comedia es eso, es porque está en nuestra cultura, en nuestra gente, es nuestra familia. Yo veo una cocina y ahí está mi familia, ahí están mis abuelas y todas las generaciones de donde vengo, entonces creo que eso es lo que más nos conecta con un programa de cocina y más como este, que no nada más es eso sino es esa intensidad, ese nervio, de un concurso, algo que se no se puede esconder, los conejos. No somos actores, entonces lo que ven ahí es lo que pasó, no hay manera de fingirlo ni de nada. Y ese sentimiento se transmite a través de la pantalla”.

Los ocho episodios de Iron Chef ya están disponibles en Netflix. Batallas en las que sólo la experiencia, el conocimiento, la creatividad y el buen sazón se enfrentarán, sino también los egos.

“No somos actores, somos chefs y estamos haciendo o que sabemos que es cocinar, y este programa va a ser una rendija a nuestra intimidad profesional. Estamos seguros que el show está garantizado y va ser interesante ver qué pasa con el publico”, culmina Ruano.