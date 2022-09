“Es tiempo de actuar”: Ebrard presenta ante la ONU el plan de tregua mundial de AMLO

Por Pabo Elías Giussani y Claudia Torrens

Naciones Unidas, 22 de septiembre (AP).— México propuso el jueves formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ese organismo, la India y el Vaticano encabecen una negociación en busca de una tregua entre Rusia y Ucrania, una iniciativa que ya había adelantado y que no había tenido una recepción demasiado cálida en Ucrania.

La propuesta la hizo el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) mexicano Marcelo Ebrard, durante una sesión especial del Consejo para tratar el tema de la invasión rusa a Ucrania, en la que el Canciller criticó de paso la inoperancia de ese cuerpo.

Ebrard dijo que México reconocía el liderazgo del Secretario General de la ONU António Guterres en la búsqueda de soluciones para el conflicto y que, con el fin de “fortalecer sus esfuerzos de mediación”, proponía la “la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi (Primer Ministro de la India) y su santidad, el Papa Francisco”.

“El objetivo”, agregó, “seria generar nuevos mecanismos para el diálogo y espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera”

La propuesta mexicana ya había sido criticada en Ucrania.

“Es un plan ruso”, dijo en un tuit Mykhailo Podolyak, asesor del Presidente Volodímir Zelenski. Acto seguido se preguntó si la idea es “mantener a millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022